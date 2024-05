Una herida que quedó marcada en la historia de Universidad de Chile fue la final perdida ante Colo Colo en el Torneo de Apertura 2006. En aquella definición a penales, los albos se quedaron con el título tras aprovechar el tiro de Mayer Candelo. El colombiano picó el balón y este fue atajado por Claudio Bravo, lo que le dejaría el campeonato en bandeja a los albos.

Tras ello, el zurdo dejaría la U y todo apuntaba a que el penal determinó su salida desde la institución. Sin embargo, el exfutbolista descartó que la partida se haya determinado por aquel fatídica decisión. Apuntó a la ayuda que le pidió un viejo amigo en el fútbol peruano.

“En Chile estaba muy feliz, pero me tuve que ir, no porque me sacaron, yo quería estar ahí en la U, pero uno de mis papás en el fútbol profesional dirigió Universitario y me cobró lo que me dio de niño”, comenzó señalando sobre su salida a AS.

“Me dijo ‘venga y me salva, venga y me ayuda. Si estás aquí puedo conseguir cosas. Yo ya te defendí, ahora te toca a ti’. Él fue ‘Cenizo’ Nunes. Así que ahí me tocó decirle a la Universidad de Chile que muchas gracias y me fui a Perú”, agregó.

Mayer Candelo reveló por qué dejó Universidad de Chile.

Una locura sufrida por Universidad de Chile

A pesar de que ese penal no determinó su camino según señala, sí marcó la historia de Universidad de Chile. Asume que fue una locura, pero reitera: no se arrepiente de lo hecho. No por ser el clásico rival y una final iba a cambiar su manera de jugar…

“La Universidad de Chile era un equipo maravilloso, llegamos a la final e hice una locura que fue botar el penal de la final. Digo locura porque lo boté, pero era mi estilo y no me arrepiento de nada ni me siento mal. Me dolió no darle la alegría a esos hinchas y a esa institución tan maravillosa, pero no me lo recriminaré nunca, así los pateé en todos lados. Así los hice y así los fallé”, cerró.

