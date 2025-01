El paso de Universidad de Chile por el Estadio Bicentenario de La Florida no solo dejó seis goles a favor de la U y una actuación contundente, sino que también marcó el debut de Javier Altamirano en la U con gol incluido.

El ex jugador de Estudiantes de La Plata no la estaba pasando bien en Argentina después del problema médico que tuvo y perdió terreno. Por eso, Gustavo Álvarez lo pidió en el cuadro azul y el jugador respondió a la primera.

Fue el mismísimo entrenador de los universitarios quien, una vez finalizado el compromiso, le dedicara emotivas palabras a quien fuera su pupilo en Huachipato hace un par de años y que ahora lo tiene en el CDA.

Altamirano debutó con gol en la U. | Foto: Photosport

“Me emociona, no puedo evitar emocionarme. Se me viene el recuerdo de lo que compartimos en 2023. Y cuando Javier tiene ese episodio de salud, dije que me gustaría tenerlo pronto en el campo de juego. Gracias a dios volvió de la mano nuestra, compartiendo el mismo club”, dijo.

En esa línea, Álvarez agrega que “Me pone muy feliz, primero por él como persona y también como Jugador. Esto (el gol) es una gran alegría a nivel personal y también a nivel futbolístico. Está a un nivel muy alto y hoy lo ha ratificado en la competencia. En ese sentido, estoy muy feliz con su regreso”, cerró.

Tras la actuación de ayer, Javier Altamirano pide camiseta de titular en Universidad de Chile, pero todo está en las manos de Gustavo Álvarez quien decidirá qué es lo mejor para el equipo en el siguiente compromiso.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Universidad de Chile tiene que medirse con Magallanes este domingo 2 de febrero a las 8:30 de la noche de Chile continental, compromiso válido por la Fecha 2 del Grupo B de la Copa Chile 2025.