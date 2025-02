Universidad de Chile logró su primera victoria en la Liga de Primera 2025, luego de vencer categóricamente por 5 a 0 a Ñublense de Chillán, en un partido que se disputó en el Estadio Nacional.

Uno de los puntos altos del Romántico Viajero ante los Diablos Rojos fue el delantero Nicolás Guerra, quien se mostró bastante activo durante gran parte del partido y cerró la noche con un gol.

Ahora, el técnico Gustavo Álvarez tendrá que tomar una difícil decisión de cara a los próximos partidos, pues deberá ver si pone desde el inicio al ya mencionado atacante o si se la juega por Lucas Di Yorio o Rodrigo “Tucu” Contreras, refuerzos azules.

Guerra sigue convirtiendo goles y le da un lindo problema a Álvarez | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Verónica Bianchi aplaude el gran presente de Nicolás Guerra

Verónica Bianchi, reconocida periodista de TNT Sports, en el programa de Youtube llamado Mediapunta ensalzó la figura del autor de tres goles con la camiseta de la Selección Chilena en el amistoso ante Panamá.

“Yo me saco el sombrero con Nicolás Guerra porque lo que ha vivido los últimos meses no es fácil, el tipo es muy resiliente y luchador. Hay que destacarlo porque hay jugadores que no aprovechan sus oportunidades y él tiene mucha competencia, y así y todo Álvarez ahora lo tiene que considerar porque su rendimiento ha ido en alza”, remarcó la comunicador.

“La U trae a Contreras y Di Yorio sin saber todo el rendimiento de Guerra”, remató la profesional de las comunicaciones.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente duelo de los azules será contra Unión La Calera por la segunda fecha de Primera División. Se disputará el domingo 23 de febrero, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.