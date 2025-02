Este martes, Boca Juniors comenzó su participación en Copa Libertadores con el pie izquierdo luego de caer por la mínima ante Alianza Lima en Matute. Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron titulares, pero ninguno de los chilenos pudo revertir el resultado y llevarse el triunfo a La Bombonera.

Si bien “La Joya” fue quien más se salvó de la ira de los fanáticos “Xeneizes”, el ambiente en dicha escuadra se cortaba prácticamente con tijeras. La furia no solo llegó por parte de la barra, sino que también por parte del DT Fernando Gago, quien hizo noticia precisamente por un fuerte reto a uno de sus dirigidos.

En la segunda mitad del encuentro cuando Boca no encontraba el rumbo, el exjugador y hoy entrenador gritó claramente: “Ponte a correr o te saco a la mierda”. Aquel reto le llegó a Óscar Zeballos, sin embargo, no generó muy buenas reacciones.

Así lo vio el exjugador de Boca y Universidad de Chile, Cristián Traverso, quien en diálogo con RedGol barrió el piso con el actual DT del “Xeneize” por la forma en que trató a su pupilo.

Traverso le da en el suelo a Fernando Gago

“El mensaje se vio fuerte y claro. Si a mí me haces eso, mañana no me digas buen día. En el fútbol profesional eso no puede pasar“, dijo sin pelos en la lengua el exjugador.

A su vez, recalcó la forma en que debieran solucionarse este tipo de cosas que ocurren dentro de la cancha: “Al igual que en las conferencias de prensa, en las que no se dice nada, estos errores se marcan puertas adentro”.

Fernando Gago se mostró muy molesto con uno de sus dirigidos. (Foto: Getty)

“Yo no sé si lo ven en la cancha que hace gestos. Nadie te ve. Fue errado y muy equivocado. Eso tienes que arreglar, la relación. La parte táctica se arregla con dos o tres conceptos“, cerró el “Tigre”.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Boca Juniors y Alianza Lima?

El encuentro de vuelta por la fase previa 2 de Copa Libertadores entre Boca Juniors y Alianza Lima será el próximo martes 25 de febrero a contar de las 21:30 horas en La Bombonera.