Ha pasado exactamente una semana desde que la opinión pública tuvo conocimiento del terrible accidente que sufrió el portero de San Antonio Unido, Cristóbal Campos. El formado en las inferiores de la U sufrió, en los últimos días, la amputación definitiva de parte de su pie.

Si hay alguien que conoce a Cristóbal Campos desde divisiones inferiores y hace muchos años es Hernán Caputto, entrenador que hizo debutar a ‘Campitos’ en el profesionalismo y nada más ni nada menos que en un partido de Copa Libertadores ante Internacional en Porto Alegre.

Campos defiende los colores del SAU. | Foto: Photosport

“Yo a Cristóbal lo tuve en selecciones Sub 16 y Sub 18, en procesos de preparación para los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20. Por eso, cuando llegué a la U, ya conocía sus condiciones y por eso se integró bien al primer equipo”, recordó en diálogo con LUN.

Caputto hace memoria y recuerda cómo se dio ese momento: “El titular era Fernando de Paul y estaba lesionado. Yo tenía la esperanza que se recuperara y esperamos hasta el último momento que estuviera en condiciones de jugar, pero no pudo. Entonces Cristóbal era la alternativa y le di el apoyo”.

Sobre la noticia del accidente en sí, Caputto se mostró conmocionado y se quebró por el duro momento que vive el portero: “Me ha impactado mucho. De verdad que duele no porque haya sido arquero de mi equipo, sino que por la persona que es. Acá lo que importa, y así lo haré yo, es seguir rezando por él”, remató.

La carrera de Cristóbal Campos

Cristóbal Campos ha defendido a lo largo de su corta carrera como portero los colores de Universidad de Chile y actualmente San Antonio Unido, donde venía siendo una de las figuras del equipo y la división.