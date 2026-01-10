Universidad de Chile está cercana a despedir a una de sus máximas figuras en el mercado de fichajes. A pesar de que Lucas Assadi tiene contrato vigente, su partida es cosa de tiempo: vive momentos de alta tensión.

¿La razón? Atlético Mineiro acecha al crack de 22 años. Si bien aún no se acepta una propuesta concreta por su carta, las negociaciones avanzan y se espera que durante las próximas horas se resuelva su eventual salida.

Según la información recabada por BOLAVIP Chile, desde la cúpula universitaria están abiertos y dispuestos a vender al oriundo de Puente Alto. No obstante, se aguarda por la oferta final que sacie el deseo económico.

Esta tendrá que estar por sobre los 5 millones de dólares o, en su defecto, sobre los 4 millones de la divisa estadounidense, pero por un menor porcentaje del pase. El adiós es inminente.

De esta manera y de confirmarse el movimiento, Universidad de Chile tendrá que ir en búsqueda de su reemplazante. El cuerpo técnico de Francisco Meneghini está a detalles de perder a uno de sus mayores valores.

Lucas Assadi está cada vez más cerca de salir de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Durante la presente temporada, el crack en cuestión disputó una totalidad de 30 compromisos con la camiseta azul. En dichos encuentros, anotó 11 goles y entregó seis asistencias.

Cabe consignar que Lucas Assadi tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta fines de 2026. Ante tal panorama, su partida tendrá que ser visada por la dirigencia laica.

En resumen:

Aunque el oriundo de Puente Alto tiene contrato vigente con los laicos, la dirigencia estudiantil está abierta a concretar su venta. Sin embargo, no aceptarán cualquier propuesta y ya han fijado sus condiciones económicas para dejarlo partir:

Opción A: Una oferta que supere los 5 millones de dólares por la totalidad de su carta.

Una oferta que supere los por la totalidad de su carta. Opción B: Un monto superior a los 4 millones de dólares, pero que permita a la U conservar un porcentaje del pase para una futura venta.

Desde la cúpula universitaria aguardan por una propuesta formal que logre saciar estas pretensiones económicas en las próximas horas, entendiendo que el adiós del jugador parece inminente.