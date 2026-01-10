Universidad de Chile tiene nuevo movimiento confirmado en el mercado de fichajes. La escuadra estudiantil se inclinó por la partida de un futbolista que no tendrá cabida con Francisco Meneghini.

¿De quién se trata? Antonio Díaz. El lateral izquierdo no fue considerado por el director técnico del conjunto laico y debió buscar otra casa deportiva: la encontró en las últimas horas.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, el jugador de 25 años tiene lista su incorporación a Universidad de Concepción. Durante los próximos días, emigrará rumbo hacia el sur del país.

De esta manera, se unirá a la legión de figuras que pertenecen a los registros azules y que jugarán en el cuadro penquista en 2026. Los otros nombres son David Retamal y Jeison Fuentealba.

Por su parte, Universidad de Chile apostará por mantener a Felipe Salomoni como principal pieza por la banda zurda. Cabe consignar que Matías Sepúlveda tiene prácticamente confirmado su arribo a Lanús.

Antonio Díaz saldrá de Universidad de Chile rumbo a Universidad de Concepción. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Antonio Díaz en Universidad de Chile

En la última temporada, el profesional aludido disputó una totalidad de 17 encuentros con la camiseta azul. En ellos, logró anotar un gol y aportar con dos asistencias.

Hay que destacar que Antonio Díaz tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta fines de 2026. Por lo tanto, tendrá que volver a La Cisterna tras el término de su cesión.

En resumen: