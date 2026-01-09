Leandro Fernández tenía todas las intenciones de continuar en Universidad de Chile para la presente temporada 2026, pero finalmente eso no sucederá después de que fue notificado que no continuará en el club.

¿Las razones? Pareciera haber varias, pero la principal es que Francisco ‘Paqui’ Meneghini no lo iba a considerar este año porque simplemente no es de su estilo y el jugador, dentro de, lo entendió de buena manera.

Fernández tiene nuevo club. | Foto: Photosport

SI bien se especuló con que Leandro Fernández podría llegar a O’Higgins de Rancagua, eso no sucederá y el futuro del ahora ex jugador de Universidad de Chile está al otro lado de la Cordillera de los Andes.

Fue el periodista argentino, Germán García Grova, quien anunció en X el futuro del jugador: “Argentinos Juniors incorpora a Leandro Fernández. El delantero sale en condición de libre de Universidad de Chile y firmará contrato por 12 meses”, anunció.

Así las cosas, Leandro Fernández deja rápidamente en el olvido a Universidad de Chile y será compañero de Brayan Cortés en Argentinos Juniors, equipo trasandino que este 2026 se quiere llevar a todos por delante y ser protagonista tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional.

En síntesis

Leandro Fernández sale libre de Universidad de Chile tras ser descartado por Francisco Meneghini.

El delantero argentino ficha por Argentinos Juniors con un contrato por 12 meses.