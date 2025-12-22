Universidad de Chile ha tenido una diversa gama de jugadores desechados. Uno de ellos, puede remecer el mercado de fichajes de Sudamérica: está en carpeta de nada más ni nada menos que del monarca continental.

Tras terminar de formarse en el cuadro azul y debutar profesionalmente en 2017, la carrera de Valentín Castellanos tomó un rumbo inesperado: pasó por Uruguay, Estados Unidos, España e Italia.

Actualmente, milita en las filas de SS Lazio y a sus 27 años puede volver al continente que lo vio nacer. Según reportó la periodista Raisa Simplicio de Goal BR, su nuevo destino puede ser Río de Janeiro.

¿La razón? Flamengo lo tiene en la mira para sus siguientes desafíos. La escuadra rubro-negra ha consultado por sus servicios, reactivando un interés que comenzó a mediados de temporada.

“Se han iniciado nuevas conversaciones con sus representantes. El club busca averiguar si la Lazio está dispuesta a negociar en este momento y, por supuesto, si el jugador está interesado en regresar a Sudamérica”, lanzó la comunicadora.

Valentín Castellanos debutó en Universidad de Chile durante 2017. (Foto: Getty Images)

Pasó por Universidad de Chile: el 2025 de Valentín Castellanos

Durante la vigente campaña, el oriundo de Mendoza ha disputado una totalidad de 11 encuentros (10 por Serie A y uno por Copa Italia). Ha marcado dos goles y ha aportado con tres asistencias.

Cabe consignar que en Universidad de Chile tan solo jugó 15 minutos ante Corinthians en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2017. Fue en la recordada caída 2-0 disputada en São Paulo.

En resumen: