Universidad de Chile ha tenido una diversa gama de jugadores desechados. Uno de ellos, puede remecer el mercado de fichajes de Sudamérica: está en carpeta de nada más ni nada menos que del monarca continental.
Tras terminar de formarse en el cuadro azul y debutar profesionalmente en 2017, la carrera de Valentín Castellanos tomó un rumbo inesperado: pasó por Uruguay, Estados Unidos, España e Italia.
Actualmente, milita en las filas de SS Lazio y a sus 27 años puede volver al continente que lo vio nacer. Según reportó la periodista Raisa Simplicio de Goal BR, su nuevo destino puede ser Río de Janeiro.
¿La razón? Flamengo lo tiene en la mira para sus siguientes desafíos. La escuadra rubro-negra ha consultado por sus servicios, reactivando un interés que comenzó a mediados de temporada.
“Se han iniciado nuevas conversaciones con sus representantes. El club busca averiguar si la Lazio está dispuesta a negociar en este momento y, por supuesto, si el jugador está interesado en regresar a Sudamérica”, lanzó la comunicadora.
Pasó por Universidad de Chile: el 2025 de Valentín Castellanos
Durante la vigente campaña, el oriundo de Mendoza ha disputado una totalidad de 11 encuentros (10 por Serie A y uno por Copa Italia). Ha marcado dos goles y ha aportado con tres asistencias.
Cabe consignar que en Universidad de Chile tan solo jugó 15 minutos ante Corinthians en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2017. Fue en la recordada caída 2-0 disputada en São Paulo.
En resumen:
- Estado de la operación: Flamengo ha iniciado conversaciones con sus representantes para sondear la disposición de la SS Lazio de negociar.
- El factor clave: El club brasileño busca determinar si el jugador tiene el deseo real de dejar Italia para regresar a Sudamérica a sus 27 años, en la plenitud de su carrera.
- Interés previo: No es un nombre nuevo en Río de Janeiro; ya hubo acercamientos a mediados de 2025 que no prosperaron, pero que hoy toman fuerza ante la búsqueda de variantes ofensivas del Fla.