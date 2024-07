La falta de refuerzos en Universidad de Chile no incomoda a todos. A pesar de que la mayoría de hinchas azules exigen fichajes, un mítico DT del club llamó a mantener la calma: ¿para qué incorporar jugadores porque sí?

Esa es el argumento de César Vaccia. El histórico entrenador de los azules conversó con BOLAVIP CHILE y aseguró que el conjunto de Gustavo Álvarez solo debe sumar nombres de calidad.

Para él, no es rellenar el plantel, sino que potenciarlo. Entiende que en el fútbol no todo se mueve con velocidad y que hay que mantener sigilo antes los movimientos del mercado.

“La verdad no es que no me preocupe, pero no sé quién podría venir y que sea tan alcanzable para rendir más que los jugadores que están en este momento”, comenzó ironizando el mítico DT.

Tras ello, ironizó para ejemplificar el cas: “Si van a traer a (Ángel) Di María, bueno, pero si van a traer a alguien más por decir que se trajo refuerzos, no tiene mucho sentido. Hacer el esfuerzo por Charles (Aránguiz), sí”.

Refuerzos de calidad para la U

En dicha línea, el campeón con Universidad de Chile aseguró que jugadores como el Príncipe Aránguiz sí serían valiosos para él. Si los otros candidatos no tienen el nivel para competir, sería innecesario gastar dinero en ellos.

“Puede ser un refuerzo, pero traer un par de jugadores más por completar el plantel, me parece que tenemos que seguir igual. El riesgo siempre va a estar. Es un equipo que siempre está peleando y puede pasar siempre que lo puede alcanzar”, finalizó Vaccia.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra Everton por Copa Chile. Dicho compromiso, válido por la semifinal regional de vuelta, se disputará el domingo 14 de julio. Será desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.