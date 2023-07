Un verdadero terremoto grado 10°en la escala de Richter se vive en Universidad Católica, luego que se conociera la noticia que el portero de los cruzados, Matías Dituro, maneja una importante oferta desde el fútbol turco.

Y las reacciones del mundo cruzado no se han dejado esperar al conocer esta noticia que de producirse, dejaría en mal pie al cuadro de la franja. No obstante, también muchos ligados a la historia del club, rechazan la postura del golero que dejaría la institución en medio de momentos complicados.

Uno de ellos es René Valenzuela, otrora figura de la UC, quien en conversación con Bolavip Chile, manifestó su incomodidad que el aspecto económico, sea más potente que lo sentimental. “Antes, uno jugaba más por el amor a la camiseta, obviamente te pagaban, pero eso ahora no se ve eso”, señaló el ex defensor.

Además, no dudó en tener una postura más bien negativa con Dituro y argumentó que probablemente haya que ir a buscar a un arquero. “Mucha razón en criticarlo porque debiera esperar y sacar adelante a Católica, porque ahora hay que ir a buscar un nuevo arquero, está Peranic, que hasta por nombre no lo había escuchado nunca”, reveló el ex mundialista.

El histórico, dijo no conocer al arquero suplente de la UC, Nicolás Peranic (Photosport)

Finalmente, tuvo palabras de rechazo para el deportista, ya que en su condición de capitán debió quedarse y tras finalizar la temporada, pensar en abandonar al club.

“Quizás, no es el reemplazante que debiera tener la Católica. Pero Dituro, mal, pues, si el capitán debe morir con el barco. Está mal, debió haber esperado que terminase la temporada y después irse. Se equivoca”, concluyó el ex zaguero.