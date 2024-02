Universidad de Chile se sigue preparando para lo que es esta nueva temporada 2024, en la que el conjunto comandado por Gustavo Álvarez busca tener un buen año y luchar por cosas importantes dentro de las competiciones nacionales.

En esta jornada, el delantero de los ‘Azules’ Nicolás Guerra conversó con los medios de comunicación y se refirió a lo que ha sido la llegada de su nuevo entrenador, de quien reveló el gran mensaje que entregó al camarín para este año.

“El profe muy bien en verdad, llegó y nos entregó un mensaje muy directo altiro, nos dijo que él quería un equipo muy protagonista y dominante, pero a la vez nos exige mucho y nos da mucha confianza a la hora de jugar, que convivamos con el error, que convivamos con todo, pero lo que hagamos sea con pasión y entrega. El mensaje de él se está reflejando en la cancha”, partió indicando Guerra.

Ahondando en lo que fue este último partido ante Coquimbo Unido, el ‘Nico’ habló de lo que fue la primera derrota en el ciclo de Álvarez en la U, en la que no hace problemas por aquello dentro de la pretemporada.

“Obviamente frustración es el primer sentimiento por que a nadie le gusta perder, pero nos mantuvimos muy tranquilos porque como decía, son partidos de pretemporada, el profe está haciendo rotaciones, probando nombres y un nuevo esquema. Lo tomamos con tranquilidad, porque cada día que pasa nos estamos preparando mucho mejor para lo que es el primer partido”, declaró.

Guerra anotó un gol en el amistoso de la U | Foto: Photosport

Sobre lo que es la preparación del equipo para el 2024, el delantero azul se muestra muy ilusionado con lo que pueden hacer para esta temporada, en la que avisa que como grupo se están preparando de la mejor manera.

“Al grupo lo veo bastante bien, con muchas ganas de aprender, seguir mejorando, seguir entrenando y creyendo en la idea del cuerpo técnico. Para eso son estos partidos, para ir haciendo lo que pide el profe y llegar de la mejor forma al primer partido”, ahondó en conferencia.

Nico Guerra y su gran meta para el 2024

El delantero nacional puso sus grandes metas para lo que es este 2024, en la que quiere ganarse un puesto de titular dentro del equipo y en el que desea aportar para ayudar al club a conseguir grandes cosas.

“En lo personal es ganarme un puesto dentro del once, hacer muchos goles, ayudar mucho al equipo, si no son goles, que sean asistencias. Tratar de ayudar al equipo para que vayamos ganando partidos tras partidos para ir logrando el mayor objetivo que tenemos”, esgrimió.

Finalmente, Guerra habló de los distintos puestos en los que le ha tocado experimentar en el frente del ataque, en la que el goleador no le hace el asco a nada y con tal de sumar para el equipo, es capaz de jugar en cualquier parte.

“Las dos me han acomodado harto la verdad, el sistema de juego nos beneficia harto por el tipo de jugadores que tenemos en el plantel y de 9 o acompañante de 9 me he sentido bien, donde me requiera el profe lo voy hacer”, concluyó.