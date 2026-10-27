El delantero no vive un buen momento en Instituto de Córdoba, aunque se siente como en el club de sus amores.

Universidad de Chile es un amor que nunca se olvida y esto bien lo sabe Nicolás Guerra. El atacante de 27 años dejó el equipo que lleva en su corazón y esta temporada arribó a Instituto de Córdoba.

Sin embargo, en el elenco argentino no ha sumado la participación esperada y por ello se desahogó en conversación con Radio LV2. El oriundo de Maipú lanzó una potente reflexión por su delicada situación.

A pesar de no estar en el mejor momento de su carrera, se siente cómodo en la escuadra cordobesa. ¿La razón? El ambiente lo hace sentir un poco más cerca de casa.

“No te voy a mentir, es difícil de repente no sumar minutos, pero ahí también están mis compañeros, que siempre tienen una palabra de aliento y siempre tienen un buen mensaje”, comentó.

Luego, agregó: “Es un grupo muy unido. En mi posición de repente no me tocan muchos minutos, pero siempre trato de estar con el grupo. Los de afuera son muy importantes. De donde me toque estar voy a apoyar”.

Nicolás Guerra no olvida a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Nicolás Guerra recuerda a Universidad de Chile

Sobre la misma línea, el delantero con breve paso por La Roja comparó a Instituto de Córdoba con Universidad de Chile. Hay similitudes que le despiertan melancolía.

“(Instituto) Es muy familiar, jugué en la U de Chile, el club más grande de Chile. La gente de la U es una locura, es como una familia y llegué a un lugar que también me acogió súper bien”, expresó.

“Acá la gente es muy apasionada y ver la cancha llena me trae muchos recuerdos de la U, así que muy contento del presente del equipo y de que la gente nos acompañe”, concluyó.