VIDEO | Marcelo Morales saca risas en la U al ser consultado por sus opciones de llegar al clásico ante la UC

El defensor de la Universidad de Chile, Marcelo Morales dejó esta respuesta que saca risas pensando en el clásico.

Universidad de Chile logró un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ derrotaron por 4-1 a Everton de Viña del Mar, resultado que deja al equipo de Fernando Gago muy bien aspectado en su lucha por el Chile 2.

Dentro de lo que fue esta victoria, en el ‘Romántico Viajero’ se encendieron algo las alarmas por la situación de un jugador titular pensando en el Clásico Universitario ante Universidad Católica: Marcelo Morales.

El lateral azul salió con problemas físicos y a los 63 minutos fue sustituido por Nicolás Fernández, generando preocupación en la Universidad de Chile pensando en esta recta final.

Tras finalizar el duelo, el ‘Shelo’ conversó con TNT Sports en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ en la que fue consultado sobre su estado pensando en el duelo ante la UC, en la que indicó que sí o sí llegaba a dicho enfrentamiento dejando una respuesta que sacó risas.

Morales habló de su situación | Foto: Photosport

“No, estamos bien, (el cambio) fue para cuidarse un poquito, pero bien, precaución. Ese partido no me lo pierdo, no me lo pierdo ni cagando ese partido”, entre risas.

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De ahora es más, la Universidad de Chile pondrá todo el foco en lo que será su próximo compromiso ante la Universidad Católica, en donde los ‘Azules’ esperan sumar un triunfo ante su clásico rival.

VIDEO: LOS DICHOS DE MORALES QUE SACAN RISAS