Universidad de Chile tiene una importante noticia en pleno mercado de fichajes. ¿Qué pasó? Uno de los formados en casa que desechó ya tiene equipo: ese es el caso de Nicolás Guerra.

A pesar de haber recibido ofertas para renovar su contrato, el delantero de 27 años se despidió de la institución laica y buscó un nuevo destino para su carrera. No demoró en encontrarlo.

Según informó el periodista Uriel Iugt, el otrora seleccionado chileno emigrará rumbo a Instituto de Córdoba. En palabras del comunicador, el negocio ya está cerrado y debiese hacerse oficial.

“Acuerdo verbal para que Nicolás Guerra sea refuerzo de Instituto. Llega en condición de libre desde Universidad de Chile y firmará su contrato por un año”, comentó.

A la espera de su presentación en el elenco argentino, con esto se descarta su permanencia en su país natal. Se especuló sobre el interés desde diversas latitudes del territorio nacional.

Nicolás Guerra tiene nuevo club tras dejar Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Nicolás Guerra en Universidad de Chile

Durante la última temporada, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 37 encuentros con la camiseta azul. En dichos duelos, logró anotar seis goles y asistir en seis oportunidades.

Cabe consignar que Nicolás Guerra tuvo dos ciclos en Universidad de Chile. En su último paso por la escuadra estudiantil, cosechó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

