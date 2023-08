Nicolás Peric aplaude el rendimiento de Cristopher Toselli en la U y crítica a la defensa azul por el segundo gol: “Yo hubiera sido Toselli me pongo a llorar”

Universidad de Chile consumó una nueva derrota dentro del Campeonato Nacional tras caer por 2-1 ante Unión La Calera, la cual caló hondo en el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, quien llega de la peor forma para el Superclásico ante Colo Colo.

Tras lo que fue esta dura caída, el ex portero Nicolás Peric analizó en el programa ‘F Show’ de ESPN el partido de los ‘Azules’, en la que destacó lo que fue la primera titularidad de Cristopher Toselli en la U.

“Lo que esperaba de Toselli se dio, en el primer gol fue muy difícil, la pelota rebotó en un defensa y la pelota hace un efecto para alejarse y choca pegado al palo, era muy difícil y en el segundo gol, era un mono porfiado en esa jugada”, comenzó señalando Peric.

Siguiendo en aquello, el ‘Nico’ alabó de gran forma al ex portero de Central Córdoba, quien tras mucho tiempo sin ser titular, se vio bastante bien en todo aspecto y salvo a su equipo de una derrota mayor.

Toselli tuvo una gran actuación en la Universidad de Chile | Foto: Photosport

“La sensación es que la amargura que se lleva es por el resultado, pero tiene que estar super tranquilo, porque después de no haber jugado por harto tiempo lo vi super bien parado en el arco, lo vi cómodo, no lo vi perdido. Hizo un buen partido”, explicó.

Para el ex portero nacional, sin duda que es bastante llamativo lo que es el momento de la Universidad de Chile, en la que enciende las alarmas por la poca actitud que se ve dentro del Romántico Viajero.

“Las respuestas individuales cuando no está lo grupal, hay que ver si yo te contagio con algo ¿Cómo yo te puedo convencer? Con mi actitud, cuando yo tengo una actitud de querer salir adelante, instantáneamente el equipo se contagia porque no quiere ser menos, pero en el segundo gol, yo hubiese sido Toselli me pongo a llorar, te juro por dios”, declaró en ESPN.

Finalmente, Peric remarcó en lo que fue el segundo tanto que recibió la Universidad de Chile, en la que encontró insólito que no hayan podido rechazar del balón previo a lo que fue ese golpe de gracia para el equipo de Pellegrino.

“Hubo tres veces para despejar, el que hace el gol se pudo haber tirado una palomita al frente de Toselli. No es que no lo hayan visto, el que tenía que marcarlo estaba detrás, no adelante”, cerró.