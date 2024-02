En la Universidad de Chile esperan con ansias el partido ante Audax Italiano por la segunda fecha del Campeonato Nacional, donde los Azules buscarán comenzar con el pie derecho esta nueva temporada del fútbol chileno.

Recordar que el duelo del Bulla ante Cobresal por la primera fecha fue suspendido por la Delegación Presidencial, la cual aludió razones de seguridad, lo que generó el malestar de hinchas, dirigentes y ex jugadores azules contra las autoridades.

Cerca de 32 mil hinchas llegarán hasta el Estadio Nacional, recinto que albergó por última vez un partido de la U el 30 de agosto del 2022, cuando los Cruzados vencieron al León en un Clásico Universitario por 3 a 0.

NICOLÁS PERIC REVELA QUE VIBRA CON LA HINCHADA DE UNIVERSIDAD DE CHILE

Nicolás Peric, exarquero y actual panelista del programa de Youtube llamado MediaPunta, se mostró con ansias de poder ver nuevamente a la barra de la U alentando en el Coloso de Ñuñoa.

“Ese gente del Codo Sur lleva tanto tiempo esperando este momento, va a ser hermoso. Yo que soy hincha del fútbol y no soy hincha de un equipo en particular de los llamados grandes, yo disfruto mucho el espectáculo que genera el hincha de la U, la hinchada de la U, me parece emocionante a ratos y debe ser muy lindo para un jugador de la U escuchar esos cantos”, manifestó.

La fanaticada de la U se volverá a reencontrar con su equipo en el Nacional | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

“Ojalá resulte todo lindo, ojalá resulte, ojalá ellos mismos cuiden su propio estadio”, cerró Peric.

EL 11 DE LA U PARA ENFRENTAR A AUDAX ITALIANO EN EL ESTADIO NACIONAL

Según información de Bolavip Chile, el 11 de la U será con Gabriel Castellón, Franco Calderón, Marcelo Díaz, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Jeison Fuentealba, Marcelo Morales; Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi; Luciano Pons.