Universidad de Chile sigue en búsqueda de entrenador. Hasta el momento, y de no ocurrir ningún imprevisto, Gustavo Álvarez será el encargado de asumir el cargo que dejó vacante Mauricio Pellegrino.

El trasandino viene de salir campeón en Huachipato y solo faltan afinar detalles para confirmar su llegada. Con 18 victorias en 32 partidos disputados y un rendimiento del 63,5% suma argumentos más que suficientes para asumir en la U.

Lo que hasta fue respaldado por Johnny Herrera. El histórico portero recalcó que prefiere al argentino por otros nombres que han aparecido en las últimas horas.

Tras ganar el campeonato con Huachipato, todo indica que Gustavo Álvarez asumirá en la U (Foto: Photosport)

La U suma inesperado refuerzo

“Yo por cómo vi jugar a Huachipato, me gusta más Gustavo Álvarez. He preguntado con varias personas y me dicen que trabaja muy bien. No es el típico chanta que da charlas y después se siente a mirar los entrenamientos. Es muy entregado a su trabajo y consistente”, recalcó el samurái azul.

Pero Herrera reveló que Álvarez no llegaría solo. Esto porque además apuntó en TNT Sports que junto al entrenador llegaría Jorge Correa a la U. El gerente deportivo de Huachipato reemplazaría a Manuel Mayo. “Yo lo dije hace varios meses acá”, avisó Johnny.

En el programa ‘Todos somos técnicos’ además se indicó que de momento solo llegaría un refuerzo con Álvarez y sería Gabriel Castellón para ocupar el puesto que dejará Cristóbal Campos.