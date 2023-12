Marcelo Díaz asoma como el gran referente que tendrá Universidad de Chile en 2024. Todo indica que el volante de 36 años volverá al club de sus amores y sería confirmado en los próximos días.

Retorno a la U que abordó Rodrigo Goldberg recalcando la importancia que tendrá en el camarín. Especialmente por lo que ha vivido en el club y que conoce al revés y al derecho lo que significa la institución.

“Marcelo sigue siendo un jugador vigente. Le puede aportar mucho al medio campo y es un referente. Hoy con los jugadores que hay, los únicos referentes son Zaldivia y Toselli, un ex Colo Colo y un ex Católica”, expresó el Polaco en Radio Cooperativa.

Vuelve Marcelo Díaz: ¿Qué pasa con Vargas y Aránguiz?

Inclusive el ex delantero dio por hecho la llegada de Díaz como refuerzo para la próxima temporada. “Si no estuviera listo no habrían hecho lo de la promoción ni lo hubiesen invitado a la cena de hace unos días (por el campeonato de la Copa Sudamericana)”, agregó.

Pero el retorno de Marcelo Díaz también abrió la puerta para el regreso de otros históricos del club como Eduardo Vargas y Charles Aránguiz. “Turboman” y el “Príncipe” estarían dispuestos a regresar a la U para la próxima temporada.

Anuncio que abordó Goldberg recordando un episodio complicado que vivió el club con este tipo de jugadores. “(Marcelo Díaz) Es un jugador que te puede dar la cuota de referencia. Pero hay que ver con cautela el tema de los referentes. Nosotros en 2019 tuvimos 49 referentes y peleamos el descenso”, sentenció.