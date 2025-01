Johnny Herrera y Claudio Borghi se reencontraron en TNT Sports hace cuatro años. En un momento tuvieron algún problema, específicamente cuando el Bichi fue entrenador de la Selección Chilena. Todo aquello quedó atrás y hoy es todo respeto.

El Samurai Azul le dedicó emotivas palabras al campeón del mundo, quien deja el canal de televisión tras no llegar a un acuerdo para firmar un nuevo contrato. “Me enteré recién. Soy muy hermético en las cosas propias y en las cosas de los demás. De verdad te quiero agradecer los cuatro años que estuvimos juntos, el tremendo respeto que hubo siempre de uno a otro”, señaló en el programa Todos Somos Técnicos.

Además, el exaquero bicampeón de América destacó la altura de miras del Bichi: “Cuando me tocó hablar de la U u opinar, siempre mantuviste, no al margen, pero siempre con mucha altura de miras. Eso obviamente que se agradece”.

Herrera muestra toda su gratitud por el trato de Borghi: “No esperaba el trato tuyo, no sé, de pronto por riñas pasadas, pero muy agradecido por cómo me trataste. Cuando yo llegué prácticamente era tu casa, la casa de ustedes y me trataron tremendamente bien”.

“Feliz de haber compartido contigo, aprendí mucho de ti, más allá de las tallas de doble sentido, te juro por mi vida que aprendí muchas cosas. Eso se lleva para siempre”, añadió.

El exgolero le dejó un profundo agradecimiento: “Cualquier persona que siempre me paró en la calle, que era muy de la U me hablaba cosas de ti. No compadre, una cosa es trabajando en Colo Colo y otra persona, más allá que tú defiendas y defendiste siempre a Colo Colo, es trabajando acá. Agradecido eternamente por cómo te comportaste, en especial conmigo”.

Claudio Borghi termina una etapa de seis años en TNT Sports. (Foto: Claudio Borghi)

La respuesta de Bichi Borghi al Samurai Azul Herrera

Claudio Borghi le agradeció las palabras a Johnny Herrera y mencionó que no mira colores: “Yo trabajo en equipo, no veo camisetas, veo equipos. acá el equipo se complementó muy bien durante mucho tiempo. Todavía se hace, se hace muy bien”.