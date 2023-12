Siguen las reacciones tras la inminente partida de Cristóbal Campos de la Universidad de Chile para la próxima temporada 2024, razón por la cual obliga a la dirigencia a buscar un nuevo portero que compita el puesto con Cristopher Toselli.

Pero para tratar de entender un poco sobre los motivos que están detrás de esta situación y lo que puede generar en un golero, Bolavip Chile conversó con Julio Rodríguez, quien lo primero que rescató es que el oriundo de Lonquén tiene aptitudes para jugar en la U.

“Tiene pasta, talento tiene, cualidades tiene, lo ha demostrado en las veces que tuvo que jugar por un equipo grande. Hay que pensar que la U, por más que anduviese mal en algunos momentos es un equipo grande, ¿Qué es lo que tiene que mejorar? Ahí no lo tengo claro, porque no lo conozco de cerca, pero sí mejorar algunas facetas de juego para triunfar en un equipo grande y ser catalogado como el arquero del futuro”, expresó el formador de Claudio Bravo.

De todas maneras, el ex arquero sostiene que es necesario que los entretubos modernos tengan otras cualidades que antes no eran parte de la exigencia. “Ahora se piden cosas superiores a los arqueros del pasado, porque las reglas han cambiado y en el caso de Campos él tiene que pasar por una etapa de transformación eno técnico/táctico, ya no es tanto lo que se haga dentro del arco. Debe tener otras facetas”, manifestó.

Julio Rodríguez aconsejó a Cristóbal Campos (Archivo)

Julio Rodríguez: “Campos puede ser el arquero del futuro”

Reiterando las enormes condiciones que Cristóbal Campos Véliz tiene, el ex jugador aclara que con lo que tiene el azul, perfectamente podría estar en su club y tener citaciones a La Roja.

“Físico tiene, una estatura de arquero internacional, pero son las cualidades las que predominarán y para triunfar en Chile y afuera. Yo creo que Campos puede ser el arquero del futuro y en la selección“, aseveró Rodríguez.

Sin embargo, el experto enfatiza que en toda esta situación que vivió Campos, hubo un gran beneficiado. “Le haría bien ganarse un puesto de titular en la U, no se qué problemas tuvo para perder el puesto con Toselli. Cristopher fue el más beneficiado de todos, porque aprovechó muy bien su oportunidad y demostró ser arquero de equipo grande”, afirmó.

Julio Rodríguez: “La U lo conoce, ahí debe buscar su opción”

A su vez, el ex deportista añade que “si quieren que sea el arquero del futuro, debe jugar en un equipo grande y no se por qué no tiene la posibilidad de seguir disputando un puesto en la U si es el equipo que lo conoce y de ahí buscar una oportunidad en otro lado”, sentenció.

Finalmente, fue tajante al indicar que “no se si está para pelear el puesto con Brayan Cortés o con Gabriel Arias en la selección, pero él debe pelear el puesto en la U”, concluyó Rodríguez.