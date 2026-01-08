Universidad de Chile se encuentra haciendo la pretemporada bajo las órdenes de Francisco ‘Paqui’ Meneghini, nuevo entrenador de los azules quien buscará dejar en el pasado el buen paso que tuvo Gustavo Álvarez por la U.

De momento, Eduardo Vargas es el único refuerzo confirmado que tiene la U para la exigente temporada 2026, donde tendrá que disputar Copa Sudamericana, Copa Chile, Copa de la Liga y la Liga de Primera.

Lichnovsky no llega a la U. | Foto: Photosport

Si bien los azules están activos en el Mercado de Fichajes y en los próximos días podría haber novedades, ahora se supo de un jugador que sonó con fuerza para volver a la U, pero que definitivamente no llegará al CDA.

Se trata de Igor Lichnovsky, defensor central del América de México. El Mercurio informa que el jugador ‘no se moverá de su club’ y que incluso rechazó un traspaso al Necaxa por menos sueldo asegurando que ‘respetará su contrato’.

Así las cosas, Igor Lichnovsky no se moverá del América de México y no llegará en este Mercado de Fichajes a Universidad de Chile, club donde se formó y en donde ha declarado en más de una oportunidad que le gustaría tener un nuevo ciclo con la U en el pecho.

En síntesis

Eduardo Vargas es el único refuerzo confirmado de Universidad de Chile para la temporada 2026.

El defensa Igor Lichnovsky rechazó volver al club azul y permanecerá en el América de México.