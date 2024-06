Gonzalo Fouillioux cuenta la papa sobre Charles Aránguiz a la U: "Me dicen que quiere venir, que él arregla su salida desde el Inter y que no pide una locura de sueldo"

Este mercado de invierno está totalmente marcado por el nombre y eventual regreso, de Charles Aránguiz a Universidad de Chile. Algo, que los hinchas de la U piden a gritos y se entusiasman con ver otra vez, al Príncipe con la camiseta azul.

Pero mucho ruido existe alrededor del tema y va especificado sobre el por qué aún no se resuelve el retorno del campeón de la Copa Sudamericana. Bueno, intentando explicar la real situación, Gonzalo Fouillioux actualizó en detalle en qué está, una verdadera teleserie en nuestro fútbol.

“Me puse a reportear el tema de Charles Aránguiz, se me contraponen demasiado las versiones. Desde el lado más ligado a la representación del jugador me dicen que Charles quiere venir, que Charles arregla su salida de Inter de Porto Alegre, que no pide una locura de sueldo, pero sí un sueldo, por ejemplo en Brasil tiene un contrato tremendo y que es netamente un tema de sueldo lo que separa hoy a Aránguiz de Universidad de Chile”, dijo Fouillioux.

Siguiendo en eso, agregó “contrasto esta información con la Universidad de Chile porque está el famoso tope de sueldo que tiene la U y es que llegan hasta ahí y que no hacen ninguna excepción más. Paga hasta ahí y no paga más”, sostuvo.

Añadió “en la U me dicen que esto no es tan así que sí hay cierta flexibilidad y me dicen que por Charles Aránguiz están dispuestos a hacer un esfuerzo mayor”, manifestó el periodista.

Fouillioux: “No entiendo por qué aún no se resuelve la llegada de Aránguiz a la U”

Durante la emisión de Balong, Gonzalo Fouillioux fue más allá en la interpretación que busca dar a este caso. “Te juro que no logro entender qué cresta es lo que pasa y por qué Aránguiz no llega a la U si hasta me dieron cifras, elevadas y que están dispuestos a hacer el esfuerzo”, afirmó.

Luego reiteró, “pero desde el otro lado, (dicen) que lo que ofrece la U no está ni cerca y según lo que me dicen, para Aránguiz no es prioritario el tema de la plata”, manifestó el comentarista de TNT Sports.

“Yo creo que la U ha perdido jugadores por plata y si la U hubiese sido más osada, Mauricio Isla hubiese jugado en la U, al igual que Eugenio Mena. Con algún matiz, porque pasaron cosas extrañas, si hubiese sido más osada Rodrigo Holgado jugaba en la U”, recalcó el comunicador.

Aránguiz aún no puede resolver su retorno a la U (Archivo)

Las dudas de Fouillioux sobre la llegada de Aránguiz a la U

Tajante fue cuando señaló que no cree que el ex Bayer Leverkusen vaya a llegar a los azules. “Estoy empezando a pensar que puede que Charles Aránguiz no llegue a la U, porque si existe este tope y no se llega al número que más o menos pretende el círculo del jugador, va a seguir jugando en Inter. Me extraña, porque en la U dicen que están locos por Aránguiz y si hay dos jugadores que harían locuras desde lo económico son por él y Eduardo Vargas, entonces me llama la atención que todavía no se haga”, aseveró.

Finalmente, argumentó que si fuera otro club, Aránguiz ya habría firmado, “la voluntad del jugador es venir y una persona me dijo que Charles quiere volver a la U, pero si él estuviera más abierto y si esto se estuviera desarrollando con Colo Colo, esto ya estaría resuelto. De vez en cuando, debes tener movimientos de golpear la mesa cuando tus rivales lo están haciendo”, concluyó Fouillioux.