Universidad de Chile conoció el día de ayer el duro castigo que la CONMEBOL le impuso a Matías Zaldivia, quien no podrá decir presente en los próximos dos partidos internacionales con los azules y se perderá el compromiso ante Palestino por Copa Sudamericana.

La sanción no solo es deportiva, también económica: el jugador azul fue multado con US$ 4.000, monto que se descontará de los premios que reciban los azules por participar en el certamen internacional este año.

La U sigue pagando por la llave ante Lanús. | Foto: Photosport

Como si eso fuera poco, desde El Mercurio apuntaron que Universidad de Chile deberá pagar adicionalmente US$ 43.000 en diversas infracciones ocurridas en la llave de semifinales frente a Lanús de Argentina.

Así las cosas, son cerca de 40 millones de pesos chilenos que a la U le descontarán de los premios por participar en Copa CONMEBOL Sudamericana, algo que sin duda puede impactar el bolsillo de Azul Azul.

En lo deportivo, el equipo espera repuntar este domingo cuando enfrente a Deportes Limache y después pensar en el Superclásico frente a Colo Colo y en el partido único que tendrán ante Palestino para determinar quien avanza a la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

En síntesis

Matías Zaldivia recibió una suspensión de dos partidos internacionales por parte de la CONMEBOL.

Universidad de Chile enfrentará a Palestino en partido único por la Copa Sudamericana 2026.