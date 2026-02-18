Van recién tres fechas de la Liga de Primera 2026 y Universidad de Chile ya se quedó sin margen de error, toda vez que los azules acumulan dos empates y una caída en el arranque del torneo nacional.

Ahora, el equipo dirigido por Francisco ‘Paqui’ Meneghini tendrá que enfrentar el domingo en el Estadio Nacional a nada más ni nada menos que Deportes Limache, el actual líder que tiene la competición.

Para este partido, fue Gonzalo Jara quien en TNT Sports le exige al DT volver a la línea de 4 en el fondo y desistir de la de 3: “Dentro de la lógica, el sostener tres atacantes, es la línea de 4 fija la que debería calzar, pero ya lo ha hecho”, dijo.

¿Hará cambios ante Limache? | Foto: Photosport

Jara trajo a colación el partido que los azules perdieron ante los acereros hace un par de semanas: “Huachipato lo atacó con 3 y defendió con 3. El que hace el recorrido es Hormazábal y no es que Zaldivia terminó siendo una especie de lateral”.

“Huachipato lo incomodó bastante con esa línea de 3, algo muy normal. La U mejoró defensivamente ante Palestino y el defender bien te hace atacar de buena manera. Para mí, lo más lógico es que vuelva la línea de 4 para este partido”, agregó en el cierre.

¿Le hará caso Paqui Meneghini a Gonzalo Jara? Lo cierto es que Universidad de Chile tiene la obligación de sumar tres puntos ante Limache para subir en la tabla y llegar en buen pie al Superclásico frente a Colo Colo.

En síntesis

Universidad de Chile registra dos empates y una derrota en la Liga de Primera 2026.

El DT Francisco Meneghini enfrentará al líder Deportes Limache el domingo en el Estadio Nacional.