Universidad de Chile volvió en gloria y majestad al Estadio Nacional, reducto en donde suele hacer de local y en donde más cómodo se sienten los azules, quienes en el día de ayer derrotaron en un sufrido partido a Audax Italiano por la cuenta mínima.

Pese a que el equipo dirigido por Gustavo Álvarez arrancó con el pie derecho y con tres puntos en el bolsillo, no todo lo que brilla es oro. Francisco Las Heras, ex jugador del Ballet Azul con la U analizó con Bolavip Chile qué es lo que le falta al equipo del ex DT de Huachipato.

“La U carece de un jugador que sea creativo, me refiero a que organice, que cree jugadas de fútbol porque así va pasar inadvertido Pons o Fernández”, dijo sobre la necesidad de que la U cuente con un creador en el mediocampo.

No quedaron contentos con el debut de Carepato. | Foto: Photosport

Sobre la expulsión de Pons, Las Heras no duda y asegura que “No me pareció tan grave como para que le mostraran roja de una. Sí, le hacen foul porque mete el cuerpo, pero trata de sacarse el rival con el brazo y ahí le pega en la cara. No me pareció tan drástica la jugada”, aportó.

En el cierre, barrió el piso con la ubicación que tuvo Marcelo Díaz en su esperado regreso con la casaca azul: “Lo importante es el triunfo, pero no me gusta para nada el mediocampo de la U. Marcelo Díaz está jugando de líbero con la finalidad de salir jugando bien, pero no tiene ninguna trascendencia, está jugando atrás de lo dos centrales y eso perjudica”, cerró.

Lo que viene para Universidad de Chile

Los azules ahora deberán esperar más de una semana para volver a jugar, toda vez que recién el lunes 4 de marzo se medirán ante Deportes Copiapó en calidad de visitante, compromiso que marcará la antesala del Superclásico ante Colo Colo.