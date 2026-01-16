Universidad de Chile no concluyó su participación en el mercado de fichajes. Además de oficializar tres arribos, la escuadra azul analiza posibles salidas para la temporada 2026.

En esta ocasión, una relegada figura del plantel profesional puede emigrar rumbo a Audax Italiano. El elenco de La Florida está interesado en sus servicios para entregarle mayor regularidad.

¿De quién se trata? Según detalló El Deportivo de La Tercera, el conjunto itálico tiene en la mira a Pedro Garrido. El portero de 22 años puede tener un nuevo destino en el libro de pases.

“En el equipo verde están muy interesados en el tercer arquero azul, Pedro Garrido, de 22 años y en otro jugador del cuadro que hoy dirige Francisco ‘Paqui’ Meneghini”, señaló el sitio.

Según la información recabada por este medio, el otro jugador aludido es Renato Cordero. El mediocampista de 22 años finalizó su préstamo en Universidad de Concepción y busca club.

Pedro Garrido puede salir rumbo a Audax Italiano. (Foto: Club Universidad de Chile)

Pedro Garrido, relegado en Universidad de Chile

Cabe consignar que el novel arquero aún no realiza su estreno profesional con la camiseta de los universitarios. A pesar de estar en el plantel adulto desde 2021, ha tenido que esperar la oportunidad para debutar.

Si bien jugó en la pretemporada 2023 ante Coquimbo Unido y Rosario Central en duelos amistosos, no ha logrado representar al equipo de sus amores en una competencia oficial.

En resumen: