El pasado día viernes, BOLAVIP CHILE informó que el jugador del equipo de proyección de la U, Benjamín Jaque, no iba a continuar en el club tras un año en la institución.

El futbolista que se desempeñó como lateral derecho en el equipo juvenil, fue titular en gran parte de la campaña del equipo que dirige Adrián Rojas e incluso, llegando en algunos partidos en ser designado como capitán y por cierto, un lindo premio como fue el del “Mejor Compañero 2024”.

“Eso fue demostración de lo que fui dentro y fuera del camarín, siempre ayudando a los demás compañeros, aconsejándolos, escuchándolos y siempre intentando tirar el camarín para arriba, siempre me acercaba a los demás para incentivar a que dieran más de sí mismos”, nos confesó.

Sin embargo, la dirigencia tomó una drástica decisión y el joven futbolista, tendrá que buscar un nuevo horizonte. Llamativo por lo demás, luego que incluso el jugador se hiciera conocido como aquel pasapelotas que cantaba con mucho fervor las letras de Los de Abajo en aquel duelo de los azules ante Huachipato en el Estadio Nacional.

Jaque, conversó con nuestro portal y se refirió sobre muchos temas, mientras mira con algo de tristeza su alejamiento del club de sus amores, pero entendiendo que debe dar rápidamente vuelta la hoja para proyectar su futuro, “no soy de quedarme quieto”, respondió.

Jaque en su paso por la U fue hasta capitán (Archivo)

La sorpresa por no seguir en la U

“Yo tenía desde un principio todo claro. Si este semestre no me subían al primer equipo, se me agotaban las posibilidades de estar en el plantel 2025 y así firmar un contrato. Las lesiones también me complicaron, ya que en el primer semestre jugué harto”, fue la primera intervención del lateral.

¿Cómo te sientes en este momento?

Esperaba un poco más, al menos que se me diera la chance de hacer la pretemporada con el primer equipo y ahí jugarme todas las cartas, pero no se me dio. A eso apostaba y me sorprendió un poco.

El deportista, llegó a inicios de este 2024 desde Unión Española, en lo que él cataloga como algo soñado. “Esto fue un sueño. Dentro de la U se trabaja como es la U, un club grande. Muchos profesores, el área médica preocupado por ti, las tías del casino un siete. Mi paso fue genial y como digo, un sueño que cumplí”, enfatizó Jaque.

Medalla de “Mejor compañero 2024” que se ganó Benjamín (Archivo)

¿Cómo vas viviendo estos días?

Lo estoy asimilando, ya que es triste estar en un club donde uno se pelaba el lomo entrenando y jugando, al cual yo quiero y de un día para otro irse y buscar otras oportunidades.

¿Tienes representante?

No, no tengo

¿Crees que eso pudo haber incidido en la decisión?

Más o menos. Los representantes manejan cierto tipo de cosas y ya al pasar a un primer equipo, la decisión corresponde al entrenador que está al mando.

En uno de los tantos partidos que jugó en el CDA (Archivo)

El recuerdo del día que cantó siendo pasapelotas y las palabras de Cristián Traverso

Sin duda, en la memoria de todos está el 24 de septiembre, cuando Universidad de Chile venció a Huachipato en el Estadio Nacional. Ese día, Jaque fue alcanza balones y se hizo viral, un momento en que cantó con mucho fervor las melodías de Los de Abajo apoyando al equipo.

“Eso nace por ser un hincha de la U y eso es lo que me dijo el profe Adrián que el amor y la pasión que yo le tengo a la U al camarín le sirvió demasiado, lo traspasé. No te digo que todos los jugadores son de la U, pero la pasión que yo le pongo es muy distinta a muchos y ese día, el gol del Nico Guerra, me salió del alma. Estuve cantando todo el rato, me llevó a exponerme y se hizo viral“, recordó el joven jugador.

¿Hubo algún reto desde el club?

Al contrario, el ayudante técnico de Álvarez (Jorge Del Solar) me felicitaba, me agarraba para el leseo y me abrazó. Es que nosotros estábamos en la misma que ellos, los empujábamos para salir campeones y ellos lo sienten.

¿Supiste que Cristián Traverso reaccionó a tu video?

Si vi su historia. Fue muy chocante porque lo que hice que haya llegado a ese nivel de jugadores, el amor que le tengo al club, es emocionante en verdad.

Si lo tuvieras frente a ti, ¿Qué le dirías?

Agradecerle. Que él me exponga y que pedía que llegase al primer equipo, solo me queda agradecer a una persona como él.

De los recuerdos que se lleva y su futuro

¿Como fue trabajar con César Henríquez, Jefe del Área Formativa y con tu entrenador, Adrián Rojas?

Con el profe Cuky estuve poco tiempo, pero con Adrián Rojas fue todo espectacular. Me tomó como uno de los líderes del equipo, si había que informar algo era yo quién se lo decía al camarín y si el profe no se escuchaba desde afuera, era yo quien estaba ordenando. Cuando estuve en el CDA, me dijo que, si necesitaba algo que lo llamase, porque iba a estar para mí. Fue una relación cercana.

¿Alcanzaste a entrenar con el primer equipo?

Sí, el segundo día de Charles Aránguiz en la U yo estaba entrenando en el plantel y con el profe Gustavo Álvarez, si bien fue un diálogo muy corto, fue una relación bien cercana.

¿La esperanza de volver a la U?

Sí y hay que decretarlo. Mira a Julián Alfaro, Maxi Guerrero lo mismo. Hay que dar vuelta la página, el amor por la U siempre lo voy a tener, eso no se va a perder. Dar vuelta la página, enfocarme en mi futuro para así volver a la U, que es mi sueño.

¿Jugarías en Colo Colo?

No. Siento que cuando uno siente a la U como la siento yo, eso no se transa.

Palabras de Benjamín Jaque, quien agradece a los hinchas por el cariño entregado cuando su video se hizo viral y por cierto, el agradecimiento eterno para todas las personas que lo apoyaron en Universidad de Chile.