Universidad de Chile no pudo dejar una grata sensación en su debut dentro de la Liga de Primera, en la que los dirigidos por Francisco Meneghini no pasaron de un empate sin goles ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Después de este primer compromiso, el delantero de la U, Octavio Rivero conversó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y dejó sus impresiones a lo que fue esta igualdad azul, en la que indicó que fue un duelo muy complejo tras la expulsión temprana de Felipe Salomoni.

“Fue un partido bastante difícil, nos quedamos con uno menos temprano y se hizo un poco difícil el partido”, partió señalando Rivero.

En esa misma línea, el atacante comentó lo que fue la expulsión que sufrió por parte del árbitro del partido, pero que a través del VAR pudo corregir y quitarle la tarjeta roja, en la que explicó dicha situación.

Rivero habló tras el empate de la U | Foto: Photosport

“Saltó a cabecear, uso los brazos y él (árbitro) en la cancha interpretó que le pegué un codazo, pero después lo pudo revisar y pudo corregir”, declaró.

Finalmente, Rivero fue consultado por lo que fue el ambiente que se generó fuera de la cancha, la que consideró como algo muy complicado, pero que espera dejar atrás y ahora pone el foco en el próximo desafío de la U ante Huachipato.

“Complicado obviamente, vivimos eso, pero ahora hay que pensar en lo que viene y hay que salir adelante”, cerró.

