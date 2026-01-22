Universidad de Chile mantiene en incertidumbre el futuro de Lucas Assadi. A pesar de que la novel figura aún no toma un nuevo rumbo en el mercado de fichajes, la historia puede tener un cambio drástico.
Al menos, así lo advirtió Rodrigo Goldberg en los micrófonos de Radio Cooperativa. El referente azul reveló que un club israelí quiere contar con los servicios de la promesa de 22 años.
¿Su nombre? Maccabi Haifa. Dicha escuadra ya le consultó al retirado atacante de Universidad de Chile sobre el seleccionado nacional: le entregó una buena referencia sobre su calidad.
“En Israel lo quiere el Maccabi Haifa, que es donde jugó el Rafa Olarra, el ayudante del entrenador era compañero mío y el otro día me llamó para preguntar por él”, comenzó señalando.
“Fuimos compañeros en el Maccabi Tel Aviv, pero me preguntó por él y le dije que acá en Chile ya se sabe que lo quiere. Me preguntó si lo recomendaba y le dije que tenían que tener las lucas, pero era a ojos cerrados”, cerró.
La exigencia de Universidad de Chile por Lucas Assadi
Cabe consignar que la cúpula laica pide tres condiciones para vender a una de sus mayores estrellas: un pago sobre cinco millones de dólares, que la transferencia se haga en una cuota y que satisfaga el deseo del deportista.
¿Se irá a Israel? Tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2026. Por el momento, una renovación no asoma en el horizonte del oriundo de Puente Alto.
En resumen:
- El contacto: Goldberg reveló que el ayudante técnico del Maccabi Haifa fue compañero suyo durante su etapa en el Maccabi Tel Aviv, lo que facilitó el acercamiento.
- La recomendación: Al ser consultado sobre si recomendaba el fichaje, el “Polaco” fue tajante: “Me preguntó si lo recomendaba y le dije que tenían que tener las lucas, pero era a ojos cerrados”.
- Referente histórico: Cabe recordar que por el Maccabi Haifa han pasado otros chilenos, como el defensor Rafael Olarra.