Universidad de Chile mantiene en incertidumbre el futuro de Lucas Assadi. A pesar de que la novel figura aún no toma un nuevo rumbo en el mercado de fichajes, la historia puede tener un cambio drástico.

Al menos, así lo advirtió Rodrigo Goldberg en los micrófonos de Radio Cooperativa. El referente azul reveló que un club israelí quiere contar con los servicios de la promesa de 22 años.

¿Su nombre? Maccabi Haifa. Dicha escuadra ya le consultó al retirado atacante de Universidad de Chile sobre el seleccionado nacional: le entregó una buena referencia sobre su calidad.

“En Israel lo quiere el Maccabi Haifa, que es donde jugó el Rafa Olarra, el ayudante del entrenador era compañero mío y el otro día me llamó para preguntar por él”, comenzó señalando.

“Fuimos compañeros en el Maccabi Tel Aviv, pero me preguntó por él y le dije que acá en Chile ya se sabe que lo quiere. Me preguntó si lo recomendaba y le dije que tenían que tener las lucas, pero era a ojos cerrados”, cerró.

Lucas Assadi es la gran atracción de Universidad de Chile en el mercado de fichajes. (Imagen: Photosport)

La exigencia de Universidad de Chile por Lucas Assadi

Cabe consignar que la cúpula laica pide tres condiciones para vender a una de sus mayores estrellas: un pago sobre cinco millones de dólares, que la transferencia se haga en una cuota y que satisfaga el deseo del deportista.

¿Se irá a Israel? Tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2026. Por el momento, una renovación no asoma en el horizonte del oriundo de Puente Alto.

En resumen: