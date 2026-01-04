Universidad de Chile ha tenido un sinfín de promesas juveniles que no han logrado irrumpir en el profesionalismo. Una de ellas, atraviesa un complejo momento: fue desechada por Peñarol.

¿De quién se trata? Arribó al cuadro azul -a prueba- entre 2024 y 2025, despertando interés por su participación en la Selección de Uruguay. Ese es el caso de Marco Oroná.

Luego de salir del conjunto laico, el mediocampista desembarcó en el gigante charrúa, pero sin mayores frutos. A sus 20 años, tiene su futuro en incertidumbre… se quedó sin equipo.

Así lo reportó el medio partidario Padre y Decano, señalando: “Marco Oroná quedó libre, integra la lista de los jugadores que no serán tenidos en cuenta y al día de hoy no hay intenciones de renovar su contrato“.

En dicha línea sobre el otrora seleccionado juvenil, el sitio aludido agregó: “El volante, que terminó jugando de zaguero en Tercera, no sumó minutos en Primera División“.

Marco Oroná dejó Universidad de Chile y ahora quedó libre tras su paso por Peñarol. (Foto: AUF)

¿Por qué Marco Oroná salió de Universidad de Chile?

Cabe consignar que la figura en cuestión dejó el Centro Deportivo Azul porque no se le compró su pase. Su representante exigió cerca de 500 mil dólares por su carta: fue rechazado por la cúpula estudiantil.

De esta manera, Marco Oroná tendrá que buscar un nuevo rumbo en el profesionalismo. Por el momento, su próximo paso está en duda: suma 85 minutos desde su estreno deportivo.

En resumen:

Marco Oroná llegó a Universidad de Chile entre 2024 y 2025 como una apuesta a prueba que ilusionó a los captadores. Sin embargo, su salida y posterior fracaso en Uruguay marcan un presente preocupante: