¿Palo para Álvarez? Matías Zaldivia y el arribo de los refuerzos a la Universidad de Chile: "Ojalá no..."

Universidad de Chile ha hecho noticias en las últimas horas y todo esto debido a los dos refuerzos que llegan al club para este segundo semestre, en la que Fabricio Formiliano, quien ya fue presentado, y Bianneider Tamayo llegarán a nutrir la zaga azul en este mercado.

Tras estas noticias, el defensor azul, Matías Zaldivia fue consultado sobre este tema en TNT Sports, en la que se mostró contento de que lleguen variantes a la defensa de la U, dejando un importante mensaje.

“Lo de la contratación de los centrales no la sabía, ojalá no me saquen a mí -risas-, pero nos va a hacer bien, porque lastima que se lesionó Reta (Retamal) en la semana, así que necesitamos gente, ojalá se sumen rápido porque nos va hacer muy bien”, declaró.

Sobre el rendimiento del equipo, el ‘Mati’ es muy consciente que para el estilo de juego que tiene Álvarez en la U, los defensores cumplen un rol crucial en acortar el equipo, tomando siempre el riesgo de quedar mano a mano con los delanteros rivales, algo que han ido puliendo de buena forma con el correr de la temporada.

Zaldivia hizo un buen trabajo para el Superclásico | Foto: Photosport

“Sabemos que al ser un equipo protagonista y que marca casi mano a mano en todas las canchas, vamos a quedar mano a mano contra los delanteros, pero en un equipo grande tienes que jugar así, mano a mano, te obliga a jugar así”, explicó.

Finalmente, Zaldivia tuvo palabra para lo que fue el traspaso fallido del defensor Jonathan Villagra, quien tuvo todo listo para vestir la casaquilla de la Universidad de Chile y terminó reforzando a Colo Colo.

“Con el ‘Flaco’ compartimos en los Panamericanos y es un gran jugador, hubiera sido lindo que se incorpore, pero ya son decisiones personales que toma cada uno, la verdad no sé que pasó, le deseo lo mejor porque es un buen chico”, concluyó.