Universidad de Chile sigue aún con su larga novela dentro de este mercado, en la que aún no define lo que es el futuro del defensor, Marcelo Morales, el cuál sin duda se ha ido complicando y ha generado mayor impacto tras lo que fue la marginación del jugador en el último partido de la U ante Everton por Copa Chile.

Sobre este tema, el periodista Francisco Mouat tomó la palabra en Radio ADN y se refirió a esta situación, en la señala que dentro de la Universidad de Chile deberían salir más voces para referirse a este problema.

“Yo lo único que he escuchado es lo que dijo el técnico Álvarez después del partido con Everton, que había sido una decisión técnica y que estaba disponible Morales como cualquier otro miembro de plantel”, comenzó declarando.

Siguiendo en esa línea, el comunicador agrega “a mí me parece que al no haber otra ninguna otra versión, salvo esa, lo menos que da es para dudar o poner en tela de juicio una afirmación como eso, me parece inquietante lo que ha pasado, porque coincide con el hecho de que ya se sabe que no seguiría en la U, hay ahí un tema”.

La situación de Morales sigue siendo tema en la U | Foto: Photosport

Mouat y su mensaje a Álvarez

Si bien Álvarez ha sido claro con su postura a la marginación de Morales en el último encuentro de la U, también se indica que el jugador sería ‘congelado’ tras no querer renovar con el equipo, algo que enfada en demasía a Mouat en caso de ser así.

“Si él tiene responsabilidad en eso y lo avala y lo afirma, para mí retrocede (en su estatus), es algo que no debe aceptar un técnico, me parece que si ese es el escenario y el contexto, me parece que él actuaría mal, él no puede quedar sometido a una decisión discrecional de una dirigencia que le dice ‘el jugador no quiso arreglar en estas condiciones, no lo cite’, me parece inaceptable”, declaró.

Finalmente, Mouat se pone en el caso de que esta situación de ‘congelar’ a Marcelo Morales sea cierto por parte de la directiva del club, el comunicador le pide al DT azul revelarse ante esta injusticia que puede perjudicar al equipo en su lucha al título.

“Que el técnico no se someta a esa decisión de la dirigencia, tiene que revelarse en contra de eso y convencer a ese dirigencia de que no pueden someterlo a esa presión”, finalizó.