Universidad de Chile está próximo a dar comienzo a lo que será la segunda rueda del Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ partirán esta travesía de su lucha por el título con una dura visita al norte de nuestro país, en el que se enfrentarán a Cobresal.

Uno de los temas que se ha robado la mirada en la U en las últimas semanas es sobre la situación de Marcelo Morales y su renovación, en la que el periodista, Cristián Caamaño destapó la gran verdad sobre esta polémica en Radio Agricultura.

“Él quiere firmar desde hace mucho tiempo, pero con una cláusula decente, una cláusula decente para Chile ya dos millones para un lateral izquierdo sin selección es mucho, pero ya”, partió señalando Caamaño.

Siguiendo en esta línea, el comunicador agrega “la cláusula se la quieren bajar de 4 a 3 (millones), pero le pagan como si valiera 500. Es una lateral sin selección y sin partidos internacionales”.

Conociendo del contexto de este caso, el panelista señala que en la Universidad de Chile hay una incongruencia importante sobre esta situación, en la que considera descabellada la clausula que le quieren poner al jugador a comparación de lo que gana.

El tema Morales en la U parece no tener fin | Foto: Photosport

“En la U no se bajan de los tres millones, llevan tres meses en la misma postura, es un absurdo. La U hoy dice ‘que se vaya o lo congelo y se vaya gratis a final de año, pero si llega a firmar, el 1 de enero vale tres millones de dólares para todos los equipos que lo vengan a buscar, es un absurdo”, declara.

Finalmente, Caamaño especifica en que es consciente de las grandes condiciones que tiene el ‘Shelo’ y todo lo que ha mostrado en su estancia para la U, pero el precio que le están colocando desde el club le está perjudicando, comparando en lo que es la tasación de otros jugadores, en la que ejemplifica con Brayan Cortés.

“Yo no discuto su calidad para el nivel del fútbol chileno, pero en este tira y a flojas la U comete un error garrafal de imponer una cláusula de salida inviable, no se puede firmar. Piensa que Brayan Cortés tiene una cláusula de salida de un 1.3 millón y hasta hace poco era titular de la Selección Chilena, con 25 partidos en Copa Libertadores y estamos hablando de un lateral izquierdo, que no tiene perfil físico para dar un salto a Europa”, concluyó.