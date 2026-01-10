Universidad de Chile se sigue alistando para lo que será esta temporada 2026, en donde los ‘Azules’ tienen bien claros sus objetivos para lo que es este año, en el que su principal objetivo será el torneo nacional.

Por esto, el estratega Francisco ‘Paqui’ Meneghini ya empieza a conformar lo que es su plantilla para lo que son sus desafíos en este año, en la que parece tomar importantes decisiones con la llegada y salida de jugadores en la U.

En las últimas horas, se conoció la información de que el nuevo DT azul le abriría la puerta de salida a otro jugador de ‘Romántico Viajero’ para lo que será este 2026.

Se trata del joven volante, Flavio Moya, quien parece no haber seducido al estratega azul en estos primeros días de pretemporada y no sería considerado en la U para este año.

Moya no seguiría en la U | Foto: Photosport

Por esto, el jugador de la Universidad de Chile estaría buscando nuevos horizontes para lo que será este 2026, en la que hay un equipo que sigue de cerca su situación.

Según informó el medio ‘Rincón del Rojo’ en Instagram, Ñublense de Chillán estaría siguiendo los pasos de Flavio Moya y de no mediar inconvenientes, el volante azul sería nuevo refuerzo del conjunto ‘Chillanejo’ para este 2026.

La tratativa dictaría de un préstamo con opción de compra obligatoria, trato que podría terminar de cerrarse en los próximos días y podría sellar una nueva partida en la Universidad de Chile.

Se espera que la semana que se avecina, en la U se toman decisivas decisiones, en donde ‘Paqui’ Meneghini espera poder dejar conformado al 100% su plantel para el 2026, esperando por nuevos refuerzos.

En Síntesis