Pato Yáñez y la radiografía a la U de Gustavo Álvarez: "No tiene superclases, no tiene superestrellas, no tiene un tremendo plantel"

Universidad de Chile logró un importante triunfo por 4 a 0 ante Huachipato en el Estadio CAP-Acero, resultado con el cual los Azules quedaron como exclusivos líderes del Campeonato Nacional.

El gran artífice del buen momento que atraviesa el cuadro laico es el argentino Gustavo Álvarez, entrenador que llegó desde Huachipato esta temporada al Centro Deportivo Azul (CDA) con un título bajo del brazo.

Esta situación hace que los hinchas bullangueros se ilusionen con poder de una vez por todas luchar por el título del Torneo Nacional, luego de varios años peleando en los últimos lugares.

Gustavo Álvarez ya piensa en el duelo ante Deportes Iquique | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

PATO YÁÑEZ HACE UNA RADIOGRAFÍA DE ESTA UNIVERSIDAD DE CHILE

Patricio Yáñez, exjugador de La Roja y ahora comentarista deportivo de Radio Agricultura, ve al Romántico Viajero peleando el título del balompié nacional, pese a que cree que “la U no tiene un gran plantel”.

“Yo sigo insistiendo que sigue siendo candidato, va a tener partidos buenos y malos porque no tiene superclases, no tiene superestrellas, no tiene un tremendo plantel que tú digas que sus curvas son menores, me refiero a superclases, estos son clases para el fútbol chileno”, dijo en el programa Puntapié Inicial.

“Lo más probable es que Guerrero tenga un partido bajo o que Hormazábal no tenga la sintonía, eso es lo que le pasa a la U”, agregó.

Finalmente, el ex delantero le indicó a los detractores del Bulla que “la U no se desinfló y va a ser como todos los equipos del fútbol chileno. La U sigue siendo, por el técnico y cómo ha proyectado a este grupo de jugadores, candidato al título y lo va a pelear a final de año”.

Cuándo juega la U

El partido de la U ante Deportes Iquique será el domingo 5 de mayo. Se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.