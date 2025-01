En la pasada edición de la Copa Chile 2024, una importante polémica fue la que se vivió dentro de la final entre la Universidad de Chile y Ñublense de Chillán, en la que Patricio Rubio fue el gran protagonista tras lo que fueron sus duras acusaciones tras el gol anulado al conjunto ‘Chillanejo’.

Meses más tardes, el atacante nacional fue entrevistado en el programa ‘Te Quiero Ver’ en TNT Sports, en la que se refirió a lo que fue esta tremenda situación que se desarrolló en el Estadio Nacional, en la que el ex Universidad de Chile revela que no midió sus acciones.

“Ahí dejé la cag…, ahí si que me retaron todos, pero estaba sacado ese día, aparte era la primera final en la historia del club y queríamos lograr algo histórico como un título. Estaba sacado y con las pulsaciones del momento, vuelto loco”, partió señalando Rubio.

El jugador de Ñublense de Chillán reconoció que se equivocó completamente con su accionar en aquel momento, en la que dentro de su arrepentimiento, indició que tuvo un fuerte cruce con el presidente de la ANFP, Pablo Milad en el túnel.

Rubio vivió un momento de furia en aquel partido | Foto: Photosport

“Me equivoque, hay que asumir y reconocer, pero en el momento uno no se da cuenta, de hecho me pasó que cuando salí al túnel y me peleé con el presidente (Pablo) Milad, me puse a gritar, dejé la cag…, de hecho me dieron como seis fechas de suspensión en Copa Chile”, declaró.

Finalmente, Rubio remarcó en que dentro de sus palabreos, no quiso atacar en ningún momento al club, ni la gente de la Universidad de Chile y que su calentura fue exclusivamente por lo importante que era ese compromiso para él y Ñublense.

“No es nada en contra la gente de la U, ni del equipo, uno compite para ganar, uno quiere ganar, no quiere perder, estaba sacado, las pulsaciones y todo lo que pasó, el gol anulado, estaba un poquito caliente”, cerró.

El duro castigo a Patricio Rubio

Tras lo que fue esta polémica, el delantero de Ñublense de Chillán recibió cuatro fechas de castigo, en la que este pasado fin de semana recién cumplió una de esas cuatro fechas.