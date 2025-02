Universidad de Chile tuvo su primera caída oficial en esta temporada 2025, en donde los ‘Azules’ cayeron por 1-0 ante Magallanes por la segunda fecha de la Copa Chile en el Estadio Nacional.

Tras lo que fue dicho compromiso, el ex futbolista Rodrigo Goldberg ocupó el micrófono de Radio Cooperativa para desmenuzar el partido y analizar principalmente la labor de Leandro Fernández dentro del equipo, a quien a pesar de su mal partido ante los ‘Carabeleros’, lo respaldó por su imprecisión.

“A mí me gusta, precisamente por eso y conversaba con un ex jugador de la U y me decía ‘debe ser el jugador que más falla y más desperdicia’ y está bien, pero te digo una cosa, así también fue uno de los jugadores más importantes del año pasado, porque de repente te sacaba un zapatazo que nadie lo espera, yo soy partidario de eso”, partió señalando Goldberg.

Si bien el ‘Polaco’ respaldó la imprecisión del ‘Lea’ en el duelo ante Magallanes, le recriminó nuevamente lo que ha sido las simulaciones del jugador de la Universidad de Chile, en la que este tipo de acciones terminan sacándolo a él y a sus compañeros del partido.

Fernández y la crítica de Goldberg | Foto: Photosport

“Pero, dicho esto, creo que es un jugador muy importante, pero ya la cantidad de simulaciones que tiene, es exasperante, se desconcentra y desconcentra a los compañeros. En una se va casi mano a mano, lo rozan y se tiran al suelo, los compañeros empiezan a reclamar y saca también a los compañeros, y cuando tu ves la repetición, apenas lo tocaron”, remarcó.

Finalmente, Goldberg le hace un importante llamado de atención al atacante argentino, ya que si empieza a repetir este tipo de accionar con las simulaciones o los alegatos contra los árbitros, se va a terminar perjudicando a él y a su equipo.

“Entonces, se está llevando amonestaciones, el otro día lo expulsaron, si el entrenador o los jugadores no lo ponen en orden, al final un buen jugador lo puedes perder por tonteras. Yo soy defensor de él, de que le pegue siempre al arco, me gusta que sea irreverente, me gustan los jugadores así, pero el tema de la conducta tiene que tener más que ojo”, concluyó.

Fernández en sequía en la U

El jugador argentino no ha podido amigarse con las redes y en estos dos primeros oficiales de los ‘Azules’ por Copa Chile, Leandro Fernández no ha podido convertir.