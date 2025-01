Los diversos mercados de fichajes han llevado en algunas ocasiones, que Universidad de Chile y Colo Colo se disputen algún refuerzo o el jugador de moda en el fútbol chileno.

En uno de esos momentos, hay que remontarse a agosto de 2013, cuando tras ser campeón con Unión Española, el goleador Patricio Rubio centró la atención de albos y azules.

Su pasado formativo en el Cacique, hacía pensar que sería su próximo destino, pero no. Optó por el equipo que en aquel entonces, dirigía Marco Antonio Figueroa.

Y es el programa “Te Quiero ver” de TNT Sports, que se emitirá en unos días más, donde el Pulgarcito de Franklin contó cómo se dieron los hechos. “Estábamos concentrados en el Diego de Almagro del aeropuerto y llega mi representante, me tocan la puerta, abro y me dice ‘¿Colo Colo o la U?’ así de una. Sorprendido, le digo ‘la U’. Hablaron con al dirigencia, me fui del hotel y al otro día firmé en la U”, confesó el Pato Rubio.

¿Por qué no eligió a Colo Colo?

Hay una razón muy potente para la decisión que tomó el delantero y se trata de un jugador que en aquel entonces era gerente deportivo de los blancos.

“Estaban los dos equipos interesados. En ese tiempo estaba Juan Gutiérrez como de gerente, quien me sacó de Colo Colo cuando cumplí mi ciclo de inferiores y me dije ‘No, voy a la U’, si ellos ya no me quisieron”, afirmó el atacante de Ñublense.

Rubio: “Fue la mejor decisión”

Sobre lo que significó para él vestirse con la camiseta azul, el futbolista cataloga como algo muy positivo, puntualmente por lo que representa esos colores al hincha estudiantil.

“Realmente fue una buena decisión, me fue muy bien. Logré Copa Chile, Supercopa y Torneo Nacional, hice muchos goles, también. Y como te digo, encontrarte con esa gente, todos los partidos a estadio lleno pase lo que pase y es gratificante saber que fue una buena decisión”, apuntó.

Rubio, se terminó ganando el cariño del hincha azul (Photosport)

Cerró la entrevista con un “hasta el día de hoy es algo reconocido porque la gente de la U me deja su cariño y eso me deja tranquilo”, concluyó Patricio Rubio.