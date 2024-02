Un verdadero papelón es el que se ha vivido dentro del fútbol chileno en las últimas horas y todo esto teniendo como gran gatillante lo que fue la suspensión del duelo entre Universidad de Chile y Cobresal por el Campeonato Nacional, decisión que colmó la paciencia de los hinchas del fútbol en Chile.

Sobre esta situación no quiso quedar ajeno el ex futbolista, Patricio Yáñez, quien en el programa ‘F90’ de ESPN declaró que consideró un verdadero papelón por parte de las autoridades el suspender este compromiso a pocos días de poder disputar y sabiendo que hace unos días, todos dieron el ‘ok’ para su realización.

“No sé porque el día martes se autoriza la venta de entradas y con reparos y ciertas exigencias al organizador, en este caso la Universidad de Chile y comienzan a trabajar en todo esto que es complementario a lo que venían haciendo”, partió señalando Yáñez.

Siguiendo con esa correlatividad en su relato, el ‘Pato’ no encuentra sentido que hace dos días atrás si se hayan cumplido todos los requerimientos para poder jugar el partido y que después, esto no haya sido así por una abrupta decisión de las autoridades.

La U no pudo tener su debut en el Campeonato Nacional | Foto: Photosport

“El día de ayer (anteayer), se hace una reunión donde dejan afuera a la ANFP y al club y se determina como punto crucial, que no hay efectivos de Carabineros, entonces ¿Qué cambió del martes al día de ayer?”, explicó en ESPN.

Finalmente, Yáñez encendió todas las alarmas para el hincha de la Universidad de Chile pensando en lo que será su segundo compromiso ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, en la que el ex futbolista puso en puntos suspensivos de que este se pueda desarrollar.

“No se puede jugar, la información que yo tengo es que todo este grupo de importantes de Carabineros va a volver la primera semana de marzo, entonces la U juega la próxima semana de local, entonces no va a poder jugar de local por qué está en la misma situación que no cambia absolutamente en nada”, cerró.

¿Cuándo es el próximo partido de la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile esperará tener su estreno dentro del Campeonato Nacional 2024 en la segunda fecha del torneo, en la que los ‘Azules’ reciben a Audax Italiano en el Estadio Nacional el día sábado 24 de febrero a partir de las 20:30 horas.