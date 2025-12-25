Universidad de Chile logró colocarle punto final a lo que fue el ciclo de Gustavo Álvarez como entrenador del club, en donde en los últimos días el DT argentino explicó en una entrevista a TNT Sports la razón de su salida del ‘Romántico Viajero’, la que no dejó muy conforme a los fanáticos.

Sobre este tema, el ex futbolista Patricio Yáñez tomó la palabra en Radio Agricultura para descuerar los dichos del estratega argentino, a quien le cayó con todo por ol que fueron sus palabras, las que consideró más que insólitas.

“Se le pasó la mano, creerá que la gente de la U es hue…, ¿qué es tonta?, ¿pensará eso?”, partió señalando Yáñez.

Agregando más a esta situación, el ‘Pato’ no duda en que las declaraciones de Gustavo Álvarez terminaron siendo una tocada de oreja a los hinchas azules, lo que sin duda considera como una tremenda falta de respeto.

Yáñez descueró a Álvarez | Foto: Photosport

“En este tema, donde lo que dice es de un absurdo, de una falta de respeto tremenda, le faltó la mano, le quitó la mano al director deportivo y ahora se manda estás cag… de declaraciones, a mí se me cayó”, declaró.

Finalmente, Yáñez no se guardó absolutamente nada y declaró sin filtros de que Gustavo Álvarez se rió en la cara de todos los hinchas de Universidad de Chile con lo que fueron sus dichos.

“Eres hue… o no eres hue…, eso le dijo a toda la gente de la U, chao no más, chao”, cerró.

En Síntesis