Universidad de Chile logró colocarle punto final a lo que fue el ciclo de Gustavo Álvarez como entrenador del club, en donde en los últimos días el DT argentino explicó en una entrevista a TNT Sports la razón de su salida del ‘Romántico Viajero’, la que no dejó muy conforme a los fanáticos.
Sobre este tema, el ex futbolista Patricio Yáñez tomó la palabra en Radio Agricultura para descuerar los dichos del estratega argentino, a quien le cayó con todo por ol que fueron sus palabras, las que consideró más que insólitas.
“Se le pasó la mano, creerá que la gente de la U es hue…, ¿qué es tonta?, ¿pensará eso?”, partió señalando Yáñez.
Agregando más a esta situación, el ‘Pato’ no duda en que las declaraciones de Gustavo Álvarez terminaron siendo una tocada de oreja a los hinchas azules, lo que sin duda considera como una tremenda falta de respeto.
“En este tema, donde lo que dice es de un absurdo, de una falta de respeto tremenda, le faltó la mano, le quitó la mano al director deportivo y ahora se manda estás cag… de declaraciones, a mí se me cayó”, declaró.
Finalmente, Yáñez no se guardó absolutamente nada y declaró sin filtros de que Gustavo Álvarez se rió en la cara de todos los hinchas de Universidad de Chile con lo que fueron sus dichos.
“Eres hue… o no eres hue…, eso le dijo a toda la gente de la U, chao no más, chao”, cerró.
