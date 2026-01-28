Universidad de Chile anunciará en las próximas horas a Marcelo Morales como flamante nuevo refuerzo para la temporada 2026, donde el canterano de la U volverá al club que lo vio nacer tras no haber dado el ancho en la MLS.

En el día de ayer, Marcelo Díaz reconoció en conferencia de prensa que su consejo a los jugadores que salen del país es ‘no volver’, situación que en este caso no se dio con el regreso del ‘Shelo’ al CDA.

Uno que reaccionó a la llegada de Morales a la U fue Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura dijo que “Es un consejo también para todos los que salen. Me llama la atención que no la haya querido pelear allá. El fútbol de Estados Unidos te paga muy bien y quedarse una cantidad de años debe ser fantástico”, dijo.

Morales buscar relanzar su carrera en la U. | Foto: Photosport

“El nivel no te alcanza para una liga más competitiva como la española o italiana, pero le encuentro razón a Marcelo Díaz en el sentido que se queden allá”, complementó sus dichos Patricio Nazario.

En el cierre, Yáñez asegura que la vuelta de Morales es una piedra en su carrera: “Pelea allá, porque volver acá sí es un retroceso. Tirar la toalla y venirse para acá teniendo contrato es un retroceso tremendo”, remató.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Marcelo Morales será nuevo refuerzo de Universidad de Chile y Paqui Meneghini tendrá una opción más por la banda izquierda con el canterano azul.

En síntesis

Marcelo Morales regresará a Universidad de Chile como refuerzo tras su paso por la MLS.

El capitán Marcelo Díaz aconsejó públicamente a los futbolistas chilenos no retornar al país.