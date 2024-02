Pepe Ormazábal asegura que la U vuelve al Nacional este sábado: "El Gobierno no puede paralizar el fútbol"

Los hinchas de Universidad de Chile están expectantes respecto a la decisión que tomará la Delegación Presidencial respecto a si los azules podrán jugar este sábado en el Estadio Nacional ante Audax Italiano. Uno que cree ciegamente en que el partido se jugará sí o sí, es el relator histórico de los universitarios, José Pepe Ormazábal.

El cantagoles conversa con Bolavip y expresa no tener dudas de que el encuentro se va a realizar este sábado en Ñuñoa.

“Yo pienso que el partido lo van a autorizar por un tema de presión pública y lo que puede pasar es que cambien el horario, puede que lo fijen más temprano”, indica.

Agregand que “el Gobierno no puede paralizar el fútbol, no puede, si no somos capaces de asegurar la seguridad en un partido es porque estamos liquidados”.

Pepe Ormazábal está seguro de que la U vuelve al Nacional.

Pepe Ormazábal vuelve a la carga y no quiere saber nada de una posible suspensión como deslizó, por ejemplo, su colega Alejandro Lorca. “Estoy convencido de que la U vuelve este sábado al Nacional ante Audax, el Gobierno, reitero, no puede decir que no”, insiste.

Pepe Ormazábal también se prepara para volver al Estadio Nacional

El querido relator azul, cuenta que corta las huinchas por volver al máximo coliseo del país. “Estoy con mucha ilusión, gritar goles de la U es otra cosa en el Nacional y en lo futbolístico demostrar en la cancha lo que se ha trabajado”, cerró.