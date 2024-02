Histórico relator azul le pone tarea a Azul Azul: "No pueden agachar la cabeza, deben pelear por los hinchas de la U"

No cabe duda que la determinación gubernamental de suspender el partido de Universidad de Chile ante Cobresal que estaba previsto para el domingo a las 18:00 fue un verdadero balde de agua fría para los hinchas de la U que esperaron con ansias la vuelta al Estadio Nacional.

En esa línea Bolavip conversa con el histórico relator José Pepe Ormazábal que reconoce estar molesto con el aplazamiento y le pide reacción a Azul Azul frente a lo que considera “una injusticia”.

“Es una falta de respeto ¿cómo no invitan a la reunión a la ANFP y a la U? si son los protagonistas y los que hubieran tenido que responder a alguna última petición”, afirma el cantagoles de Radio Agricultura.

Pepe además pide desde el corazón que “acá Azul Azul tiene que golpear la mesa, también la ANFP, especialmente los que administran la U que tenían todo vendido, es impresentable”.

La U deberá esperar para volver al Estadio Nacional

En ese sentido Ormazábal es claro y reitera que “no por una decisión del Estado la U tiene que agachar la cabeza, hay que pelear por sus hinchas, no se les puede avisar a última hora, no hay respeto”.

El relator asegura que con esta decisión hay muchos hinchas que se verán muy perjudicados.

“Hubo una planificación de dos meses, los hinchas azules se prepararon, viajarán de provincia, no, no, esto no puede ser”, cerró.

¿Cuándo se jugará el partido aplazado entre la U y Cobresal?

La ANFP no comunica aún ni la suspensión del encuentro, ni menos la nueva fecha.