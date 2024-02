Alejandro Lorca desconfía del partido entre la U y Audax: "No me sorprendería que surgiera algo"

La decisión de la Delegación Presidencial de suspender el partido entre la U y Cobresal por la primera fecha del Campeonato Nacional, cuando las entradas ya estaban vendidas, causó un revuelo mediático y una serie de cuestionamientos a la autoridad de Gobierno y al Plan Estadio Seguro.

Universidad de Chile ahora tienen un nuevo problema: le toca nuevamente hacer de local en el Estadio Nacional, esta vez ante Audax Italiano y ya existe la justa duda respecto a si se jugará o no este encuentro.

Bolavip conversa con el relator de TNT, Alejandro Lorca, el que reconoce aún estar muy sorprendido por la suspensión del partido de los azules ante los mineros y afirma estar muy dudoso respecto a lo que pueda pasar esta semana con el permiso que debe conseguir la U.

“Ojalá por el bien del fútbol todo se solucione, pero mi capacidad de asombro nunca llega a un límite, no me sorprendería que surgiera algo, lo lamentaría mucho, pero mira, fue tan irracional, fue tan abrupto, fue tan mal manejado el tema, fue tan fuera de contexto la suspensión de parte de la Delegación Presidencial, que no me sorprendería que surgieran nuevas razones bastante poco claras para poner en duda este partido”, disparo.

Alejandro Lorca duda de la realización del partido de la U en el Nacional.

Lo cierto es que este lunes habrá una reunión clave para la realización del partido que está pactado para el sábado 24 de febrero a las 20:30 en el coliseo ñuñoino.

La petición de la U para jugar a estadio lleno

Se supo que Azul Azul solicitará jugar a la máxima capacidad del Estadio Nacional y poner a la venta 43.000 entradas, ocho mil más del aforo pedido ante Cobresal.