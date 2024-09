Universidad de Chile en esta tarde fue una aplanadora en La Cisterna y todo esto tras lo que fue su contundente goleada por 5-0 ante Palestino en la final de la zona centro-norte de la Copa Chile.

Analizando lo que fue este partido, el reconocido relator José Pepe Ormazábal conversó en exclusiva con Bolavip Chile y desglosó esta espectacular actuación del equipo de Gustavo Álvarez, en la que siente que este triunfo fue un golpe en la mesa.

“Le pegó en el suelo, la Universidad de Chile hoy golpeó la mesa absolutamente y mostró sus credenciales“, partió señalando Ormazábal.

Si bien la U goleó, el reconocido narrador no quedó muy conforme por un tema bastante en particular con Gustavo Álvarez, en la que le pidió más minutos para Lucas Assadi dentro de este partido.

Ormazábal pide más minutos para Assadi | Foto: Photosport

“La U yo creo que en este momento está pasando por su mejor momento, a excepciones, por ejemplo yo le hubiese dado más minutos a Assadi y no hubiera puesto a Mateos todo el partido, lo hubiese sacado en el primer tiempo, yo creo que Assadi se merece más oportunidades“, explicó.

Finalmente, Ormazábal es muy consciente de que Assadi posee de muchas condiciones para poder brillar, pero que hoy en día no es uno de los jugadores predilectos para el estratega azul dentro de su esquema, algo que lo evidenció en esta jornada.

“De hecho el gol que le da a Palacios para el quinto es espectacular, le dio muy pocos minutos, eso demuestra de que Assadi no está dentro del repertorio del técnico, hay que ser sinceros, si en este partido donde uso varias alternativas, no le da más tiempo a Assadi, es porque no está dentro de sus favoritos, no lo logra convencer”, cerró.