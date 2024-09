Héctor Tito Awad alucina con la goleada de la Universidad de Chile a Palestino: "Me recordó al Ballet Azul"

Universidad de Chile consiguió una tremenda victoria en la Copa Chile, en donde los ‘Azules’ tuvieron una tarde gloriosa y golearon por 5-0 a Palestino en la final de la zona centro-norte de la competición, dando un gran paso para avanzar a la próxima ronda.

Tras esta victoria, el comentarista e hincha azul, Héctor Tito Awad conversó en exclusiva con Bolavip Chile y analizó esta espectacular presentación de la Universidad de Chile, en la que quedó más que maravillado con el rendimiento del equipo, el cuál lo hizo recordar con el Ballet Azul.

“Yo no sé si fue un entrenamiento con público, yo creo que la U fue un ballet, la U me recordó al Ballet Azul, excelente el cambio de esquema, probó y trabajó la línea de tres con tres centrales, puso cinco jugadores que no venían siendo titulares, ahí se nota el trabajo semanal de Álvarez”, partió señalando Awad.

Para el ‘Tito’, esta victoria es de un importante mérito para el entrenador de los ‘Azules’, a quien lo aplaude por hacer jugar de gran manera al equipo con distintos interpretes, en la que hoy vio una tremenda muestra de juego y siente que ya están casi en la próxima fase de la Copa Chile.

La U consiguió una tremenda victoria ante Palestino | Foto: Photosport

“Los jugadores que no están, entran y juegan igual o mejor de los que están, lo de hoy día, uno dice que le pasó a Palestino y yo creo que le pasó una aplanadora por encima que fue la U, diría que ya se cerró la llave, tendría que haber un terremoto en la falla de San Ramón, ni dios lo quiera, para que la U le haga 5 el día lunes”, explicó.

Finalmente, Awad puso la pelota sobre el piso y dejó una importante analogía, en la que declara que dentro de la serie de partidos consecutivos que tendrá la U con Palestino, el que más le importa es el que disputarán en el Campeonato Nacional.

“Quiero ser franco, si le ganamos 5-0 hoy día, le ganamos el lunes 2-0 y si no ganamos el día sábado me cortó un …, porque es la única victoria que me interesa de las tres, es la del otro sábado, pero fue un orgasmo hoy día”, finalizó.