Un comunicador nacional radicado en dichas tierras afirmó que el delantero no continuará en Atlético Mineiro.

Eduardo Vargas tiene sentenciado su futuro en Brasil. Desde dichas tierras, un periodista nacional reportó que el delantero no continuará en Atlético Mineiro. Crece la ilusión para Universidad de Chile.

Y es que a tres meses del término de su contrato, la directiva de su club tiene la decisión tomada: no se le renovará su vínculo. Así lo confirmó José Tomás Fernández en su canal de YouTube.

“Tuve la posibilidad de conversar con dirigentes de Atlético Mineiro. Sabía que no iba a seguir (…) que el futbolista tenía la intención, pero que en Mineiro no habían ganas de que continuara”, comenzó señalando el radicado en Río de Janeiro.

“Me topo el otro día en Maracaná con un dirigente de los que toma decisiones, de los que puede imponer, puede decidir. Le pregunto por Eduardo Vargas. Ya, él me confirma que no va a seguir el 2025”, lanzó el comunicador.

En dicha línea, recalcó que no hay ninguna posibilidad de que pueda permanecer en la institución, afirmando: “Le pregunto por si es que se han acercado sus representantes a conversar, me dijo que no. (…) Es definitivo”.

Eduardo Vargas dejará Atlético Mineiro tras la temporada 2024. ¿Retorna a Universidad de Chile?

¿Eduardo Vargas a la U?

Finalmente, se refirió a un hipotético retorno a la U. Reiteró que no hay ofertas formales desde el cuadro azul por el delantero de 34 años, pero advirtió: su arribo sería más fácil de concretar que el de Charles Aránguiz.

“Debería ser mucho más fácil el aspecto económico y el contractual, porque va a quedar libre. No hay que pagarle a nadie, no hay que negociar una salida con nadie. Es simplemente una negociación con sus representantes”, aseguró.

Y aunque su prioridad siga seguir en Belo Horizonte, afirmó: “No ve con malos ojos a la Universidad de Chile en caso de que llegue una propuesta. Primero: es el club del que es hincha, al menos lo que dice a sus cercanos”.

“Le motivaría volver en este buen momento de la U, es decir jugar Copa Libertadores. Y reencontrarse con jugadores como Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, siendo este último uno de sus grandes amigos en el fútbol”, cerró.