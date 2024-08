Sin duda, uno de los jugadores más cuestionados en el presente de Universidad de Chile, es el atacante argentino, Luciano Daniel Pons, luego de llegar a comienzos de temporada con el rótulo de ser el goleador del equipo.

Algo, que no ha ocurrido para el lamento de los hinchas azules y el propio. No se ha encontrado en forma, el nivel es muy limitado y no es un arma de gol, considerando que es lo que le falta a la U y cuando no está Cristian Chorri Palacios, el equipo sufre su ausencia.

Pero para entender un poco cómo fue su paso desde el año 2022 cuando llega a Independiente de Medellín, es que BOLAVIP CHILE conversó con el periodista Víctor Romero de ESPN Colombia y lo primero que señaló es que en un comienzo, Pons fue un jugador clave para su escuadra, aunque después vinieron los problemas.

“Arrancó muy bien en el cuadro poderoso siendo un jugador determinante para el Rojo de la Montaña, pero después cayó en un bache, como el equipo”, sostuvo Romero en diálogo con nuestro portal.

Eso, trajo consigo un problema y que puede ser lo mismo que podría vivir acá en la U. “Su rendimiento no escapaba del momento colectivo y dejó de ser un jugador preponderante y se ganó la resistencia del hincha, se desgastó esa relación”, afirmó el comunicador.

Romero estuvo presente en el duelo del DIM ante Palestino en el Estadio Nacional (Instagram)

Periodista colombiano pide paciencia con Pons

Dando con el aspecto futbolístico, el periodista argumentó que los rivales fueron conociendo su juego y él, no tuvo herramientas para dar vuelta el tema. “El cambio de aire a Chile le tiene que hacer bien. En Colombia, los defensas fueron referenciándolo de buena manera y lo hicieron sentir incómodo”, aseveró.

En el cierre, aconsejó que esperen pacientemente por el jugador, pese a que la hinchada de los azules es bastante exigente. “Creo que el fútbol chileno le hace bien a él y si algo puedo decir, humildemente, es que tengan paciencia, aunque la hinchada de la U es de un equipo grande”, concluyó Romero.