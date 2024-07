El exfutbolista y exgerente deportivo de los Azules asegura comprender la decisión de no darlo minutos al lateral izquierdo de 21 años en el equipo, aquello luego de que no firmara su renovación de contrato.

Marcelo Morales no fue convocado para el encuentro entre Universidad de Chile y Everton en el Estadio Nacional por la Copa Chile. De momento, el jugador no sería tenido en cuenta por el cuerpo técnico para el segundo semestre. Rodrigo Goldberg se refirió a este congelamiento al Shelo, quien finaliza contrato en diciembre con el club y no renovó.

“Con todo el respeto que le tengo al señor Álvarez y a la gente que trabaja ahí, este congelamiento no es por… (temas de peso), es porque no quiso firmar el contrato y se va”, señaló el exjugador y exgerente deportivo de los Azules en Cooperativa Deportes.

En ese aspecto, considera válido que la U decida no considerarlo como titular: “Te digo una cosa. Lo conversamos el jueves o viernes, hablábamos sobre esta medida que toma el club. Si tú dices, a mí me parece que, si hay un jugador que no quiere seguir contigo por equis razón, que no le ofreciste un buen contrato, da lo mismo, creo es absolutamente atingente no solamente salir a buscar un jugador, sino empezar desde ya a jugar con el que te vas a quedar. Me parece de lo más lógico que hay”.

Además, dio a entender que Morales tampoco es un jugador de unas características para dejarlo sí o sí como estelar: “Con todo respeto, yo conozco al Shelo, me tocó subirlo al primer equipo y es un jugador que todavía tiene mucho que rendir y espero que le vaya bien donde vaya, pero tampoco no digamos que es Roberto Carlos, que en el fondo tendrías que dejarlo sí o sí”.

“No, es un muy buen jugador. De hecho, a mi gusto el año pasado, en un año medio raro de la U, que empezó bien y terminó mal, para mí fue el mejor del 2023, pero si él no va a firmar, encuentro muy lógica la posición del club y la de Álvarez”, agregó.

Marcelo Morales no fue considerado para el encuentro entre Universidad de Chile y Everton en el Estadio Nacional (Foto: Photosport)

¿Cuándo juega Universidad de Chile en el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024?

Los Azules visitarán a Cobresal el domingo 21 de julio a las 15:00 en el estadio El Cobre de El Salvador por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2024, la primera de la segunda rueda.